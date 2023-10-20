人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露，截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案。

5G作为新一代信息通信技术的代表，已成为经济社会高质量发展的重要驱动力量。工业和信息化部认真贯彻党中央、国务院决策部署，持续推进5G与经济社会各领域的深度融合，推动我国5G应用创新发展取得积极成效。赵志国介绍，据不完全统计，全国各地共出台相关政策举措900余个，形成了部门合作、央地联动、产业协同的强大工作合力。截至2023年9月底，我国5G基站总数达318.9万个，每万人拥有5G基站数达22.6个。超90%的5G基站实现共建共享，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。5G行业虚拟专网超2万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。

同时，5G行业应用已融入67个国民经济大类，应用案例数超9.4万个。5G在工业、矿业、电力、港口等垂直行业应用广泛复制，助力企业提质、降本、增效。基于5G网络的超高清视频、AR/VR等新应用进一步融入生产生活，用户体验不断提升。截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案。发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知，协同推进轻量化5G基站、芯片、终端产业创新发展。充分发挥低频段广覆盖、强渗透等优势，将800MHz和900MHz频段重耕用于5G公众移动通信系统，强化频谱资源保障。

赵志国表示，下一步，工业和信息化部将重点做好“建、用、研”三方面工作，积极推动5G赋能实体经济，为经济高质量发展提供有力支撑。

一是把网络建设得更广。稳步推进5G网络建设，推动5G网络供给能力和服务水平不断提升。

二是把应用推广得更好。深化5G融合应用，加快推动个人和行业应用齐头并进，大力推动“5G+工业互联网”创新发展，促进5G应用规模化发展。

三是把技术研究得更精。强化5G产业支撑，系统推进5G芯片、模组、终端等产品和关键器件研发与产业化，助力产业演进升级。瞄准6G技术研发关键期，深入开展6G关键技术攻关，强化技术储备，为6G标准制定、产业发展奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经