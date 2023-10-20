人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

工信部：我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%

2023年10月20日16:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露，截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案

5G作为新一代信息通信技术的代表，已成为经济社会高质量发展的重要驱动力量。工业和信息化部认真贯彻党中央、国务院决策部署，持续推进5G与经济社会各领域的深度融合，推动我国5G应用创新发展取得积极成效。赵志国介绍，据不完全统计，全国各地共出台相关政策举措900余个，形成了部门合作、央地联动、产业协同的强大工作合力。截至2023年9月底，我国5G基站总数达318.9万个，每万人拥有5G基站数达22.6个。超90%的5G基站实现共建共享，5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。5G行业虚拟专网超2万个，为行业提供稳定、可靠、安全的网络设施。

同时，5G行业应用已融入67个国民经济大类，应用案例数超9.4万个。5G在工业、矿业、电力、港口等垂直行业应用广泛复制，助力企业提质、降本、增效。基于5G网络的超高清视频、AR/VR等新应用进一步融入生产生活，用户体验不断提升。截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案。发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知，协同推进轻量化5G基站、芯片、终端产业创新发展。充分发挥低频段广覆盖、强渗透等优势，将800MHz和900MHz频段重耕用于5G公众移动通信系统，强化频谱资源保障。

赵志国表示，下一步，工业和信息化部将重点做好“建、用、研”三方面工作，积极推动5G赋能实体经济，为经济高质量发展提供有力支撑。

一是把网络建设得更广。稳步推进5G网络建设，推动5G网络供给能力和服务水平不断提升。

二是把应用推广得更好。深化5G融合应用，加快推动个人和行业应用齐头并进，大力推动“5G+工业互联网”创新发展，促进5G应用规模化发展。

三是把技术研究得更精。强化5G产业支撑，系统推进5G芯片、模组、终端等产品和关键器件研发与产业化，助力产业演进升级。瞄准6G技术研发关键期，深入开展6G关键技术攻关，强化技术储备，为6G标准制定、产业发展奠定坚实基础。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%
　　人民网北京10月20日电 （记者申佳平）10月20日，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办举行的新闻发布会上透露，截至今年9月底，我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%，为推动全球5G发展提供中国方案。 5G作为新一代信息通信技术的代表，已成为经济社会高质量发展的重要驱动力量。…
记者手记：心手相连 书写各国共同繁荣的“丝路画卷”
　　走进第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心，首先映入眼帘的是非遗互动展示区，分别为中医文化、京式旗袍传统制作技艺、彩塑京剧脸谱、景泰蓝制作技艺和木版水印技艺，每个项目都刻着深深的中国烙印。 这个区域吸引了大批外国记者和嘉宾驻足。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部