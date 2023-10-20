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记者手记：心手相连 书写各国共同繁荣的“丝路画卷”

人民网记者 王曹群
2023年10月20日16:23 | 来源：人民网
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走进第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心，首先映入眼帘的是非遗互动展示区，分别为中医文化、京式旗袍传统制作技艺、彩塑京剧脸谱、景泰蓝制作技艺和木版水印技艺，每个项目都刻着深深的中国烙印。

这个区域吸引了大批外国记者和嘉宾驻足。他们不仅仅是旁观或者简单的体验，而是希望能够充分深入了解中国文化——

一位巴基斯坦记者对我说：“我在电商平台上看到过这些景泰蓝的盘子，一直想实地了解一下。”另一位阿根廷记者则对于旗袍十分感兴趣，他因为“一带一路”的文化交流对中国文化有所了解，最近在看过热播中国网剧后更迷恋上了中国文化，尤其是中国服饰。

共建“一带一路”倡议提出10年来，中国与共建“一带一路”国家在经济、文化等方面进行深入交流。中国文化海外影响力逐渐扩大。这既证明了共建“一带一路”倡议的重要影响，也证明了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神是共建“一带一路”最重要的力量源泉。

记者观察到，本届“一带一路”国际合作高峰论坛在10月18日有三场高级别论坛，主题分别为互联互通、绿色发展、数字经济。每一场都备受中外记者关注。

谈到互联互通，一位牙买加记者由衷感叹：“我们的公路变快了，以前三、四个小时的路程，现在只要两个小时，拉近了城市间的距离。我的家乡因共建‘一带一路’倡议发生了巨大变化。”在他看来，“这场峰会有力证明了共建‘一带一路’倡议是推动共同繁荣的发动机，推动着各个国家携手向前走，为增进各国民生福祉作出了新贡献。”

共建“一带一路”倡议不是地缘政治工具，而是务实合作平台，是中国携手各国增进民生福祉的种子，生根发芽，开枝散叶。

(责编：孙红丽、吕骞)
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