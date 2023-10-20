两部门发布《系统重要性保险公司评估办法》
2023年10月20日21:12 | 来源：新华网
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新华社北京10月20日电（记者 吴雨）记者20日从中国人民银行获悉，为加强系统重要性金融机构监管，中国人民银行、国家金融监督管理总局日前发布了《系统重要性保险公司评估办法》。办法的发布实施，将评估系统重要性金融机构的范围从银行进一步拓展到保险领域。
记者了解到，我国是全球第二大保险市场，保险业行业集中度较高。大型保险集团规模大、结构和业务复杂性高、涉众面广，发挥好服务经济社会发展重要功能，坚持稳健经营十分重要。为此，中国人民银行会同金融监管总局制定了《系统重要性保险公司评估办法》。
中国人民银行网站截图
中国人民银行相关人士表示，该办法立足我国保险业发展实践，借鉴国际经验，提出认定国内系统重要性保险公司的方法、流程和标准。办法的发布实施，有助于强化系统重要性保险公司监管，完善宏观审慎政策框架，增强金融体系稳健性。
据介绍，办法明确了参评保险公司范围，包括我国资产规模排名前10位的保险集团公司、人身保险公司、财产保险公司和再保险公司，以及上一年度被认定为系统重要性保险公司的机构。办法还明确了包括规模、关联度、资产变现和可替代性4个维度共计13项评估指标，4个维度的权重分别为20%、30%、30%和20%。
根据办法，中国人民银行、金融监管总局每两年根据参评保险公司相关评估指标数据，计算各家保险公司加权平均分数，得分达到或超过1000分的保险公司将被认定为系统重要性保险公司。两部门将联合发布系统重要性保险公司名单。
据介绍，下一步，中国人民银行、金融监管总局将共同做好我国系统重要性保险公司评估认定工作，制定附加监管规定，发挥好宏观审慎管理与微观审慎监管合力，促进系统重要性保险公司稳健经营和高质量发展，不断夯实金融体系稳定的基础，更好支持经济社会发展。
(责编：卫嘉、白宇)
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