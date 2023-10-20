新华社北京10月20日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，三季度，全国铁路发送旅客11.5亿人次，较2019年同期增长11.6%。

数据显示，9月22日，铁路12306售票2695.2万张，9月29日全国铁路发送旅客2009.8万人次，单日售票量、单日旅客发送量均创历史新高，铁路运输安全和秩序良好。

国铁集团客运部负责人介绍，三季度，商务流、学生流、探亲流、旅游流交织叠加，旅客出行需求十分旺盛。铁路部门积极适应客运市场需求，优化旅客列车运行图，落实便民利民惠民举措，有效保障了旅客平安、有序、温馨出行。

三季度，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，用好广汕、福厦、沪宁沿江等高铁新线，加大客运能力供给，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长13.9%。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，铁路部门及时在重点地区、热门方向和旅游城市间增加运力供给，满足旅客出行需求。

(责编：卫嘉、白宇)

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