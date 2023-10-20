三季度全国铁路发送旅客11.5亿人次
2023年10月20日21:13 | 来源：新华网
小字号
新华社北京10月20日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，三季度，全国铁路发送旅客11.5亿人次，较2019年同期增长11.6%。
数据显示，9月22日，铁路12306售票2695.2万张，9月29日全国铁路发送旅客2009.8万人次，单日售票量、单日旅客发送量均创历史新高，铁路运输安全和秩序良好。
国铁集团客运部负责人介绍，三季度，商务流、学生流、探亲流、旅游流交织叠加，旅客出行需求十分旺盛。铁路部门积极适应客运市场需求，优化旅客列车运行图，落实便民利民惠民举措，有效保障了旅客平安、有序、温馨出行。
三季度，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，用好广汕、福厦、沪宁沿江等高铁新线，加大客运能力供给，全国铁路日均开行旅客列车10169列，较2019年同期增长13.9%。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，铁路部门及时在重点地区、热门方向和旅游城市间增加运力供给，满足旅客出行需求。
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 税收征管数字化高级别国际研讨会在京举行
- 人民网北京10月20日电 （记者车柯蒙）10月19日至20日，由中国国家税务总局主办的税收征管数字化高级别国际研讨会在北京举行。来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的20个国家税务部门、6个国际组织的代表及部分学术机构和跨国企业嘉宾围绕税收征管数字化转型、纳税服务创新、优化税收营商环境等议题进行深入交流，达成多项共识。…
- 评论
- 关注