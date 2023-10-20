我国城市公交每天服务近1亿人次出行
2023年10月20日21:36 | 来源：新华网
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新华社济南10月20日电（记者张钟仁、叶昊鸣）截至2022年底，我国城市公共汽电车运营线路7.8万条，去年城市公共汽电车客运量达353.37亿人次，每天服务近1亿人次出行。
20日，交通运输部在山东滨州市主办“我的公交我的城”主题宣传活动，交通运输部运输服务司二级巡视员耿晋军在活动上作上述介绍。
他表示，城市公共交通是城市综合交通体系的重要组成部分，具有集约高效、绿色低碳等特点。优先发展城市公共交通，对于保障人民群众基本出行、缓解城市交通拥堵、实现碳达峰碳中和等具有重要意义。
据悉，2023年“我的公交我的城”活动此前已在北京、浙江绍兴等地举办，并举行了“公交大讲堂”“新能源公交高品质线路推选宣传”等活动。
(责编：卫嘉、胡永秋)
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