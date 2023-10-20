新华社北京10月20日电（记者谢希瑶）商务部20日发布数据显示，今年1至9月，全国新设立外商投资企业37814家，同比增长32.4%；实际使用外资金额9199.7亿元，同比下降8.4%。

商务部外资司负责人表示，当前，世界经济复苏乏力，通胀加剧，需求不足，全球跨国直接投资持续低迷。联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》称，2022年全球外国直接投资下降12%，今年仍面临较大下行压力。2022年1至9月，我国实际使用外资规模突破了1万亿元，达到10037.6亿元，为历史同期最高水平。在去年同期基数较高的情况下，今年1至9月引资规模有所下降，但仍处于历史高位。此外，外商投资特别是绿地投资会有一个较长的过程，从项目洽谈签约、设立企业、建设、投产有时甚至持续数年，其间外资一般按项目建设进度陆续到资，因此每年吸引外资数据都会有所波动。

当天发布的数据还显示，从行业看，制造业实际使用外资金额2624.1亿元，同比增长2.4%，其中高技术制造业实际使用外资同比增长12.8%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业同比分别增长37.1%、21.5%。服务业实际使用外资金额6302.3亿元，同比下降15.0%。建筑业、研发与设计服务领域实际使用外资同比分别增长46.3%和10.2%。从来源地看，法国、英国、加拿大、瑞士、荷兰实际对华投资同比分别增长121.7%、116.9%、109.2%、76.9%、32.6%（含通过自由港投资数据）。

这位负责人说，今年我国吸引外资依然不乏亮点：一是新设外资企业数增长较快，显示外资来华势头不减，跨国公司仍看好在华投资前景。二是引资结构不断优化。三是部分发达经济体对华投资力度加大。

“总的看，中国吸引外资长期向好的趋势并未改变。”这位负责人表示，将推动进一步压缩外资准入负面清单，深入推进自由贸易试验区和自由贸易港改革开放先行先试，不断深化国家服务业扩大开放综合试点示范，稳步扩大制度型开放；持续打造“投资中国”品牌，加强与外资企业的沟通交流，不断优化外资促进和服务；落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，确保各项政策措施执行到位，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，让中国始终成为跨国投资的热土。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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