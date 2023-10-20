新华社北京10月20日电（记者 王思北）记者20日从世界互联网大会国际组织在北京举行的新闻发布会上获悉，以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2023年世界互联网大会乌镇峰会，将于11月8日至10日在浙江乌镇举行。本次峰会将向积极参与峰会活动、为峰会筹办及大会国际组织建设作出过突出贡献的友好人士和机构颁发“十年纪念荣誉”。

世界互联网大会秘书长任贤良在会上介绍，今年是世界互联网大会乌镇峰会举办的第十年。本次峰会将围绕全球发展倡议数字合作、数字化绿色化协同转型、青年与数字未来等议题，举办20场分论坛。同时，在往年特色基础上，新增多项亮点活动，首次设立“全球青年领军者计划”，搭建互联网领域优秀青年互学互鉴的国际交流合作平台；全球首个以互联网为主题的大型科技馆乌镇世界互联网科技馆也将正式开馆，展示全球互联网关键技术、标志事件、重要人物，勾勒互联网发展进程。

浙江省委常委、宣传部部长赵承表示，今年峰会将首度推出社会化活动，主打“科技”与“青年”元素，充分吸纳社会各界办会资源，面向企业、公众推出互联网科技展示、技术交流、应用体验和产业合作等系列活动，进一步提升乌镇峰会的公众参与热度。

本次峰会由世界互联网大会主办，浙江省人民政府承办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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