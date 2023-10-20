沪深北交易所将正式启动企业债券受理审核等工作
2023年10月20日23:12 | 来源：新华网
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新华社北京10月20日电（记者姚均芳、刘慧）为贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，做好企业债券职责划转相关工作，根据相关部署，证监会及其相关机构20日发布一揽子公司债券（含企业债券）相关制度规则。当日，上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所宣布，将于2023年10月23日9时起正式启动企业债券受理审核等工作。
证监会公告指出，按照统一公司债券和企业债券、促进协同发展的思路，将企业债券纳入公司债券管理体系。企业债券发行审核职责划转过渡期至2023年10月20日结束。过渡期后上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所负责企业债券受理工作，同时取消企业债券原预约申报环节。中央国债登记结算有限责任公司自2023年10月20日17时起，不再受理企业债券项目。
根据公告，在审核注册安排方面，交易所负责企业债券审核工作，并报证监会履行注册程序。公开发行企业债券的发行条件、申请文件、审核注册程序等，按照公司债券（含企业债券）相关制度规则执行。
据悉，北交所在与沪深交易所共同参与企业债券承接相关工作的同时，还将以此为契机推进信用债市场建设，逐步搭建信用债市场基础制度框架，推进建设北交所债券市场。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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