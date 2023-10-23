河南省虞城县把产业帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，以帮扶车间为突破，狠抓乡村产业发展，按照上级“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”的总要求，因地制宜发展壮大帮扶产业，积极推进一、二、三产业融合发展、产业帮扶成效显著。

围绕主导产业巩固一批。钢卷尺加工是虞城县的产业，年产量15亿只，占全国市场的85%，占全球市场的75%。虞城县三管齐下，巩固壮大主导产业。首先是推动企业产业转型升级。通过政府引导，企业由单一生产钢卷尺，向生产扳手、钳子、螺丝刀、美工刀等手动五金工具转变。其次是推进产品创新升级。140余家规模以上量具加工企业产品已全部采用国际标准，使用国际先进的数控精度工艺，已通过IS09001管理体系认证、GB认证，欧盟MID认证、CE认证，产品主要销往欧美、中东、非洲等120多个国家和地区。同时，推动产业规模效益升级。返乡创业经济能人陈献伟，于2016年11月回乡注册“虞城县佰分爱卫生材料有限公司”，辐射带动全县规模以上42家企业生产一次性针织内裤，日产量达200万件，成为全国最大的一次性内裤生产基地，带动农村劳动力从业人员5000余人，其中脱贫劳动力就业700余人，月均增收3000元以上。

依托特色产业提升一批。河南懂菜农业，通过加强产业链，流转群众土地11000余亩，托管面积17000余亩，辐射带动种植面积6万余亩，建成了高标准绿色食品生产基地;通过补充产业链，建成了智慧中央厨房、速冻蔬菜、速冻面点、酱卤熟食预制菜、罐头食品、恒低温冷链仓储车间等。通过延伸产业链，以懂菜绿色基地为中心，建成研学基地、农民农业技术培训基地、大学生校外实践基地、休闲观光度假基地等，打造出河南最具代表性的产、研、学、旅为一体的4A级旅游工厂。虞城县还实行单品突破。荠菜作为虞城的地标产品，目前全县已形成了种植、加工、仓储、销售、物流等完整的产业链条。年均总产量稳定在15万吨、产值17亿元。强化品牌培育。全县已累计认证“三品一标”农产品48个，5个农产品通过国家地理标志认证，180家农民专业合作社注册了自己的商标。

利用闲置资源盘活一批。脱贫攻坚期间，虞城县建设了146个帮扶车间，因疫情或其它原因造成8个车间长期停产。2023年春节过后，通过招商或企业转产，8个帮扶车间全部得以盘活、恢复生产。目前，随着乡村产业快速发展，巩固、提升的有109个，扩建的有29个，闲置盘活的有8个，帮扶车间目前利用率达100%。另外，根据市场需求，由集体或社会投资兴建的就业基地还有1200余个，带动就业人数7.6万人左右。

另起炉灶发展一批。引导推进“一村一品”，突出乡村特色，发展不同的庭院经济。城郊乡郭土楼村充分利用区域优势，发展“大竹海旅游”，探索出了“村集体、村经济能人、脱贫户”三位一体的帮扶利益联结机制。目前，村集体资产达1800万元，村集体年收入210万元以上。刘集乡刘皮村以“公司+合作社+农户”的模式开创“京粉8号”五彩蛋鸡庭院养殖，将分散的农户组织起来，村级成立养殖合作社，合作社负责公司与养殖户上下衔接，公司统一管理，农户根据庭院情况参与养殖。目前已经发展27户，蛋鸡存栏2400只，养殖户每户每月实现增收600至1000元。（王支援 何文学）

(责编：曹淼、李源)

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