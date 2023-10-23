原标题：中国平煤神马集团首次举行高规格资本运营对接会

10月19日，中国平煤神马集团在上海首次举行高规格资本运营对接会。投资证券等金融领域大咖云集，与中国平煤神马集团共谋产融发展大计。这是河南省国有企业举行资本运营对接会的首例，是探索资本赋能产业发展的创新之举，也是该集团在建设世界一流企业进程中，走出家门、拥抱世界新的里程碑。

据了解，此次资本对接会邀请到东方港湾、伊洛基金等60家国内知名投资机构、头部券商和律所共同参与。该集团平煤股份、神马股份、易成新能、硅烷科技等4家上市公司，河南神马催化科技新材料有限公司、河南神马芳纶技术开发有限公司、开封时代新能源科技有限公司等5家拟上市公司分别进行了精彩的路演。4家上市企业还分别邀请投资者，开展了深入交流。

对接会上，中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛介绍，创业68年来，集团聚焦一块煤的裂变、一根丝的增值、一粒硅的突破，全面推进高质量转型发展，目前已成为跨区域、跨行业、跨所有制经营的国有特大型集团，资产总额超2400亿元。重点打造了煤焦、尼龙化工、新能源新材料三大核心产业，主要产品主焦煤品质全国第一、世界第二，轮胎骨架材料产能世界第一，尼龙66盐、工程塑料产能亚洲第一，单晶硅电池片、超高功率石墨电极产能全国第一。

特别是近年来，该集团把资本实业双轮驱动作为推动高质量发展的支撑力量，集聚资本之力，赋能产业发展，近三年实现直接融资109.79亿元、二级市场创利12.75亿元、股权投资金额119.4亿元，完成硅烷科技首发上市。截至2022年底，该集团控股4家上市公司，资产证券化率达到51.67%，创出集团资产证券化率历史最好水平，高出全国国有企业资产证券化率一倍以上。

煤炭采选业上市公司平煤股份于2006年11月在上海证券交易所挂牌上市，其核心产品优质低硫主焦煤品质国内第一、世界第二。路演中，中国平煤神马集团总工程师、平煤股份董事长李延河介绍，公司积极实施智能矿山建设、主辅分离、对标提升、瓦斯综合治理等专项行动，质量效益大幅提升，净利润三年复合增长率达66.93%。未来，将加快推进煤焦产业整体上市，延伸产业链条，优化产业结构，高质量实现资源循环利用、绿色发展。

神马股份作为中国平煤神马集团尼龙化工产业发展平台，1994年1月在上海证券交易所上市，产品横跨尼龙66、尼龙6两大领域，生产规模位于世界前列，打造了国内产业链最完整的尼龙化工产业集群。中国平煤神马集团副总经理、神马股份董事长李本斌表示，公司将按照“大尼龙、全产业链、国际化、创新引领”发展战略，借助中国尼龙城建设,打造千亿级尼龙产业基地，成为世界一流的尼龙全产业链价值创造者。

易成新能作为新能源新材料产业发展运营平台，于2013年通过资产注入上市公司新大新材，开创了国内反向收购创业板公司的成功先例。中国平煤神马集团副总经理、易成新能董事长王安乐介绍说，公司围绕绿能、储能、碳材核心产业，重点走以资本为纽带的产业经营之路，“十四五”末建成3GW风光清洁能源电站，实现年产10万吨大规格超高功率石墨电极、10万吨负极材料、10万吨石墨化、10万吨针状焦、10GWh锂电池、10GW高效单晶硅电池片的产能布局，打造“300亿”级新能源新材料产业版图。

硅烷科技主要产品为氢气（工业氢、高纯氢）与电子级硅烷气，于2022年9月28日正式北交所上市，是中国资本市场硅烷特气第一股、北交所氢硅材料第一股、北交所开市第一家成功询价发行的公司。该公司董事长孟国均对公司发展如数家珍：“公司现已成为国内硅烷气细分行业的主要供应商之一，在生产规模、技术工艺及质量稳定性等方面在行业内具备较为明显的优势，市场占有率位居行业前列。未来，我们将达到‘千万亿’产业规划，即千吨级半导体硅材料、万吨级高纯硅烷、亿立方高纯氢规模。

此外，近年来，该集团高度重视推进优质企业上市工作，把“科技+资本+产业”专精特新项目培育模式作为产业抢滩占先、换道领跑的实现路径，坚持创新引领、项目为王，努力把每一个重大创新项目都培育上市。目前，该集团从15家专精特新培育企业中遴选出了催化科技、联合盐化、光山超硬材料、神马芳纶、苏州银瑞、开封时代、中宜创芯、中原金太阳等8家上市后备企业，构建了由4家上市公司、8家拟上市公司和后备上市公司、N家培育上市公司组成的“4+8+N”上市公司培育梯队，为打造“平煤”系上市公司航母打下了坚实基础。

河南神马催化科技新材料有限公司目前已开发出多款性能优良的尼龙化工核心催化剂，极大推动了我国尼龙化工领域贵金属催化剂及催化应用技术产业；开封时代新能源科技有限公司具备年产300MW的全钒液流电池储能系统生产能力，工艺技术和生产效率达到国内领先水平；河南神马芳纶技术开发有限公司成功突破“纤维之王”对位芳纶产业化生产关键核心技术，万吨级高性能对位芳纶一期4000吨项目预计2024年底建成投产，将填补高强高模对位芳纶系列产品国内空白……在路演环节，拟上市公司纷纷亮宝，颇受投资者青睐。

“集团将继续深化‘科技+资本+产业’专精特新项目培育，积极把优质资产装入上市公司，力争5年内，集团资产证券化率达70%，再培育3至5家上市公司，使集团的上市公司数量达到7至9家，推动企业资本运营能力和水平再上新台阶，为集团创建世界一流企业提供有力支撑。”李毛说。（史宝银）

(责编：曹淼、李源)

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