原标题：宝马在中国首次颁发可持续发展供应商奖

10月19日，在2023年华晨宝马供应商大会上，宝马首次在中国颁发“可持续发展供应商奖”，以表彰和激励供应商在可持续发展领域所做出的积极探索和大胆实践。帅翼驰（河南）新材料科技有限公司（以下简称“帅翼驰”）和延锋彼欧（沈阳）汽车外饰系统有限公司（以下简称“延锋彼欧”）分别凭借在碳管理和循环理念实践方面的杰出表现，成为首批获此殊荣的供应商。

宝马在中国的可持续发展战略以应对气候变化的碳减排措施和循环经济理念为重点，并将目光从汽车使用阶段扩展到整个汽车产业链。其中，上游供应链端是实现可持续发展目标的重要一环。本届供应商大会上，宝马集团亚洲区采购与供应商网络高级副总裁、宝马中国服务有限公司总裁石明哲先生和华晨宝马采购及零部件质量管理部副总裁杜岱远先生，在联合演讲中强调：在中国，宝马致力于打造一条有韧性、高质量、可持续的汽车供应链。为加速供应链低碳化转型和高质量发展，宝马建立起一套完善的供应商可持续管理体系，并发布了“中国供应链减排计划”，在供应链碳排放集中的领域，与合作伙伴共同寻找有效的减碳途径。而此次可持续发展供应商奖，也是旨在激励更多供应商成为“可持续发展先锋”。获奖供应商帅翼驰和延锋彼欧就是在宝马的号召下率先进行绿色转型的杰出代表，获此殊荣实至名归。

华晨宝马“可持续发展供应商奖”主要是面向积极践行可持续发展战略的所有在华供应商，在满足合规和风险控制的前提下，分别从供应商自身的可持续发展策略与实践、对华晨宝马可持续发展的贡献等多方面进行综合考量，包含“碳管理奖”和“循环经济奖”两大奖项：

“碳管理奖”的获得者帅翼驰集团，主要从事铝合金的研发到销售业务，是华晨宝马铝锭的供应商。它积极响应并高度赞同宝马可持续发展理念，不仅率先实现100%使用可再生电力生产，成为首批与华晨宝马签署可再生能源承诺书的企业之一，还协助华晨宝马打造铝材闭环回收体系，为减少碳排放做出突出贡献。

“循环经济奖”的获得者延锋彼欧是宝马产品的外饰零部件供应商。在宝马的指导下，延锋彼欧打通其循环材料产品的上下游产业链，创建了循环经济路线图，还形成独有的回收材料评估、验证和物料平衡体系，建立起自制零件的碳核算能力。通过与延锋彼欧合作，宝马正在不断提高车辆零部件中循环材料的使用比例。

放眼未来，宝马相信，将有更多志同道合的本土优质供应商伙伴加入“宝马的可持续发展朋友圈”，互相激励，携手前行，不断深耕供应链的气候友好以及环境安全责任建设工作，合力完善循环经济的闭环管理，巩固供应链上的能源和碳排管理标准，实现汽车供应链绿色转型。

(责编：曹淼、李源)

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