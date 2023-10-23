人民网记者 许维娜 王天乐

“小微企业”在市场经济中扮演着至关重要的角色，作为产业链中的“毛细血管”，它们连接着数以亿计的消费者，同时也与复杂的供应链紧密相连。在当前经济环境下，服务零售领域的典型代表——小店的重要性日益凸显。

供需两端共同发力推动了服务市场回暖。美团数据显示，今年以来，北京新增了超过4万家特色小店。本期《美好生活体验官》在北京探访了三家独具特色的小店，亲身感受小店经济的蓬勃发展，以及它们所带来的独特魅力和生活方式。

今年5月，位于北京东直门内南小街的一家占地约2平方米的咖啡小店——lights on正式开业。该店巧妙地坐落在照相打印店和理发店之间，充分展现了北京独特的市井气息。

在现场，店主乔美人为记者精心调制了一杯咖啡，浓郁的咖啡豆香气弥漫在空气中，令人陶醉。她说：“我在咖啡行业已有10年的丰富经验，积累了一批稳定的顾客群体。通过线上平台进行推广，不仅有助于提高我们店铺的曝光度，还能吸引更多新顾客。”

线上线下相结合的经营模式对于提升小店知名度和口碑具有显著成效。为了提升顾客体验，乔美人还进行了一些创新。“我提出了一个建议：顾客可自带杯子，以减免5元费用。这不仅有助于环保，还能为顾客提供实惠的选项。”她说，一杯咖啡的价格在10元左右，小店的目标就是为顾客提供独一无二的烟火气体验。

布局线上的，不止新店。传统文化范儿的“非遗”小店也正在通过数字化方式迎来新的发展机遇。

位于大栅栏琉璃厂地区的93号院是国家级历史文化保护街区，一家非遗工坊坐落在此，环境幽静，远离喧嚣，给人一种市井中的宁静感。踏入工坊，记者不仅能够欣赏到丰富多样的非遗展品，还可以参与一些体验式项目，亲身感受非遗文化的魅力。

在介绍馆中的非遗作品时，93号院非遗工坊的创始人蔺熠强调了一个令人关注的现象：随着国潮的兴起，年轻人对非遗文化的兴趣越来越浓厚。为了迎合年轻人的喜好，馆内的许多非遗作品都巧妙地融入了现代元素，使得传统文化焕发出新的活力。

“我认为现在年轻人的生活和工作方式已经与线上紧密联系在一起，因此传统文化的传播要走向线上。”蔺熠表示，93号院非遗工坊位于老北京胡同的一个古老院子内，借助在线手段，可以让更多人走进胡同，了解并认识到北京依然存在这样具有特殊历史和文化价值的地方。

不仅传统文化可以通过数字化手段焕发新生，各种新奇小众的潮流业态也可以找到适合其生存和发展的环境。

随着华灯初上，位于红庙的一家名为“十二都MAGIC BAR”的魔术酒吧开业了。这家独特的场所吸引了众多市民前来体验魔术与酒吧跨界融合所带来的奇妙效果。作为这家魔术酒吧的创始人，魔术师孟凯栋在过去的7年里已经成功开设了多家酒吧。

孟凯栋向记者回忆了他最初开设第一家酒吧时的艰辛历程。当时，由于地理位置较为偏僻，客流量极为有限。为了应对这一挑战，孟凯栋决定采用通过“以老带新”及线上推广策略来吸引顾客，逐步实现了酒吧业务的壮大。如今，他已经成功地将业务拓展至4家酒吧，成绩背后是源于他对细节的关注和对业务的持续投入。

记者通过实地探访三家小店，了解到小店经济通过线上线下融合，不断实现经营在线化、服务标准化，在丰富城市消费场景、增强城市活力和文化底蕴以及推动产业升级和创新等方面，为城市经济发展注入了新活力，激活了城市消费的“一池春水”。

与此同时，小店经济作为就业岗位的重要来源，具有广泛的社会经济意义。它不仅是人间的烟火气息，更是中国生机勃勃的体现。城市中的无数小店已成为新个体经济的重要组成部分。这些小店通过独特的氛围释放活力，成为推动消费的新引擎，为城市服务消费提供动力，为城市经济注入新的活力。（实习生张思锐对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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