人民网北京10月26日电 （记者王连香）10月26日8时44分，随着G55331次列车从黄山北站出发，沿着南昌至景德镇至黄山高铁（以下简称昌景黄高铁）驶向浮梁东站方向进行列车运行图参数测试，标志着昌景黄高铁联调联试工作结束，转入试运行阶段，全线开通运营进入倒计时。

试运行主要是按试验大纲要求，进行列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行的一次全面“实战”检测，为正式开通运营提供科学依据。

昌景黄高铁于2023年8月开始联调联试，检测列车、综合检测列车、重联动车组先后上线，以不同速度等级进行往返检测试验以及全线拉通试验。联调联试期间，昌景黄高铁共开行各类试验列车4284列，检测总里程达112455公里，综合检测列车试验最高时速达385公里，安全、优质、高效完成了各项联调联试检测任务，顺利转入了运行试验阶段，预计年内具备开通运营条件。

昌景黄高铁是杭州至南昌高铁的重要组成部分，线路起自南昌市，途经上饶市、景德镇市，经安徽省祁门县、黟县，终至黄山市。线路全长300公里（含横岗联络线），设计时速350公里，全线共设南昌南、南昌东、进贤北、余干、鄱阳、乐平北、景德镇北、浮梁东、祁门南、黟县东、黄山北11座车站，其中南昌南、景德镇北、黄山北站为既有车站改扩建，其余为新建车站。

昌景黄高铁在江西南昌连接京港高铁，通过横岗联络线连通沪昆高铁、昌福铁路等，在安徽黄山连接合福高铁和杭黄高铁。全线建成通车后，将结束江西省浮梁、乐平、余干和安徽省祁门、黟县等地不通高铁的历史，同时串联起英雄城南昌、世界瓷都景德镇、鄱阳湖国家自然保护区、世界文化遗产西递宏村、黄山风景区等多个国家级旅游风景区，形成跨越皖赣两省“名城、名湖、名山”等丰富文旅资源的世界级黄金旅游线。昌景黄高铁开通运营后，将进一步拉近沿线南昌、景德镇地区与黄山等地的时空距离，对于完善路网结构布局，促进沿线旅游经济和区域协调发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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