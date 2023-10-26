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交通运输部：五方面措施推进城市公共交通健康可持续发展

2023年10月26日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行10月份例行新闻发布会，介绍前三季度交通运输经济运行情况。交通运输部运输服务司副司长高博表示，优先发展城市公共交通，对于保障人民群众基本出行、缓解城市交通拥堵、助力碳达峰碳中和具有重要意义。

他介绍，近期，交通运输部等9部门和单位联合印发了《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》坚持优先发展公共交通、公交引领城市发展、方便人民群众出行、压实属地政府责任等基本原则，提出了五方面支持措施。具体如下：

一是加大公交运营支持力度。科学合理设置公交专用道，保障公交优先通行，建立公交价格动态调整机制，对定制公交等实行政府指导价或市场调节价，加强新能源公交车充电保障。

二是加大服务质量提升力度。优化完善城市公交线网，促进城市公交与城市轨道交通线网衔接融合，鼓励发展微循环公交、定制公交、“公交+旅游”等服务模式，提升适老化无障碍出行服务水平，增强公交服务的竞争力和吸引力。

三是加大公共财政支持力度。压紧压实地方政府主体责任，建立并实施公交企业运营成本核算和补贴补偿制度，对政策性亏损及时给予补贴补偿。用好财政奖励资金。鼓励金融机构为公交企业提供融资服务。

四是加大用地保障支持力度。在符合国土空间详细规划、不改变用地性质、优先保障场站交通服务基本功能的前提下，因地制宜推动实施新增用地、既有用地综合开发，建立用地综合开发收益的反哺机制。

五是加大从业人员合法权益保障力度。进一步推动落实城市人民政府主体责任，建立公交发展绩效评价制度，督促公交企业按时足额发放工资、缴纳社会保险，关心关爱公交司机和一线从业人员。

下一步，交通运输部将会同有关部门和单位，指导各地贯彻落实好《意见》，扎实推进城市公共交通健康可持续发展。

(责编：王连香、高雷)
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