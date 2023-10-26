人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

组图：农业兴农村美农民富 金秋“丰”景正好

人民网记者 车柯蒙
2023年10月26日13:59 | 来源：人民网
小字号
在伊通满族自治县伊通镇前范村，数百公顷稻田迎丰收。国家税务总局伊通满族自治县税务局供图 孙武平摄
在伊通满族自治县伊通镇前范村，数百公顷稻田迎丰收。国家税务总局伊通满族自治县税务局供图 孙武平摄
12345678

秋收时节，各地税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦农企农户涉税需求，落实税费优惠政策，优化服务，辅导办税开票，助力农民增收、农业增产，以“税”力量绘就好“丰”景。

在山东省，农业是寿光的龙头产业，农业的发展一头连着农民和市场，一头连着供给和需求，是经济发展的命脉。寿光市税务部门畅通征纳沟通渠道，问计问需于农户、农企，及时收集、解决纳税人缴费人实际诉求。

在吉林，为确保涉农企业充分享受税收优惠政策，国家税务总局长春市宽城区税务局坚持因企施策，组建“税务管家”团队，实地走访问需。与此同时，梳理整合政策清单，以惠农优惠政策和高效涉税服务为“菜篮子”注入养分。

在新疆布尔津县独来提乡萨尔铁热克村，蟹农那斯甫别克·巴特尔汗的500亩养殖湖里，年初投入的1.5吨蟹苗产出了8吨左右的螃蟹。针对当前从事养殖、销售螃蟹的大多为零散户、个体工商户，国家税务总局布尔津县税务局在落实税收优惠政策基础上，针对涉农企业需求“量身定做”政策培训，确保政策红利充分享受，通过科学指导和税惠帮扶进一步扩大养殖效益。

在河北省石家庄市高邑县张家庄村，红彤彤的辣椒挂满枝头，长势良好。近年来，石家庄市税务部门扎实推进“便民办税春风行动”，积极推动惠农政策直达快享，充分释放税惠优惠政策红利，推动特色产业快速发展，助力乡村产业高质量发展，为乡村振兴致富路添薪加柴。

(责编：杨曦、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部