人民网记者 车柯蒙

秋收时节，各地税务部门充分发挥税收职能作用，聚焦农企农户涉税需求，落实税费优惠政策，优化服务，辅导办税开票，助力农民增收、农业增产，以“税”力量绘就好“丰”景。

在山东省，农业是寿光的龙头产业，农业的发展一头连着农民和市场，一头连着供给和需求，是经济发展的命脉。寿光市税务部门畅通征纳沟通渠道，问计问需于农户、农企，及时收集、解决纳税人缴费人实际诉求。

在吉林，为确保涉农企业充分享受税收优惠政策，国家税务总局长春市宽城区税务局坚持因企施策，组建“税务管家”团队，实地走访问需。与此同时，梳理整合政策清单，以惠农优惠政策和高效涉税服务为“菜篮子”注入养分。

在新疆布尔津县独来提乡萨尔铁热克村，蟹农那斯甫别克·巴特尔汗的500亩养殖湖里，年初投入的1.5吨蟹苗产出了8吨左右的螃蟹。针对当前从事养殖、销售螃蟹的大多为零散户、个体工商户，国家税务总局布尔津县税务局在落实税收优惠政策基础上，针对涉农企业需求“量身定做”政策培训，确保政策红利充分享受，通过科学指导和税惠帮扶进一步扩大养殖效益。

在河北省石家庄市高邑县张家庄村，红彤彤的辣椒挂满枝头，长势良好。近年来，石家庄市税务部门扎实推进“便民办税春风行动”，积极推动惠农政策直达快享，充分释放税惠优惠政策红利，推动特色产业快速发展，助力乡村产业高质量发展，为乡村振兴致富路添薪加柴。