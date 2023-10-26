人民网北京10月26日电 （记者杜燕飞）“2023年以来，钢铁行业作为国民经济基础产业，展现出发展韧性，钢铁产量保持增长，品种结构不断优化，支撑了下游行业和新兴产业对钢铁在量和质上的更高需求，行业运行总体基本平稳，高质量发展有序推进，并带动下游制造业转型升级步伐加快。”中国钢铁工业协会党委副书记、副会长兼秘书长姜维日前在2023年三季度信息发布会上表示。

据姜维介绍，从供需总体态势看，前三季度，钢铁供给强于需求，钢材品种结构随国家产业结构调整而优化，钢产量同比增长1.7%，钢材出口同比增长32%，折合粗钢表观消费量同比下降1.5%，钢材出口增长和国内制造业用钢需求上升成为支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素。进口矿价同比虽然有所下降，囿于美元升值的影响，钢企成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，行业整体利润同比下降。

具体来看，钢铁产量方面，前三季度，我国粗钢产量7.95亿吨，同比增长1.7%；生铁产量6.75亿吨，同比增长2.8%；钢材产量10.29亿吨，同比增长6.1%。前三季度，折合粗钢表观消费量为7.31亿吨，同比下降1.5%。9月末，重点统计企业钢材库存1525万吨，同比下降63万吨；21个城市5大品种钢材社会库存同比增加44万吨。

钢材进出口方面，前三季度，全国累计出口钢材6681.8万吨，同比增长31.8%；累计进口钢材569.8万吨，同比下降31.7%。

钢材价格方面，据中国钢铁工业协会监测，前三季度，中国钢材价格指数平均值为111.91点，同比下降11.67%；重点钢铁企业进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、喷吹煤、废钢采购成本同比分别下降1.36%、20.24%、24.7%、17.24%、17.04%。

行业效益方面，据中钢协统计，前三季度，重点统计钢企营业收入4.66万亿元，同比下降1.74%；营业成本4.39万亿元，同比下降0.61%；利润总额621亿元，同比下降34.11%；销售利润率1.33%，同比下降0.66个百分点。从月度数据看，重点企业利润6月起环比逐月增长。

“从数据指标看，前三季度，钢铁行业运行保持平稳态势，主要表现在：月度钢产量与消费量波动幅度小于前两年；各月行业总体均保持盈利，6月份以来行业利润呈逐月上升态势。”姜维表示，钢铁行业聚焦培育新质生产力，依托科技创新深入推动高端化、智能化、绿色化转型，发展内生动力不断增强，高质量发展扎实推进。

姜维进一步介绍说，高端化方面，今年初以来，高端钢材需求继续提高，船舶、汽车、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢品种数量持续增长。从出口品种看，热轧板卷和中厚板增长较明显，高附加值产品出口占比明显提高。绿色化方面，截至9月底，一共有96家钢铁企业完成了超低排放改造和评估监测，涉及的粗钢产能大约4.53亿吨。58家企业4.4亿吨的产能正在积极推进实施极致能效工程。智能化方面，目前，我国钢铁行业机器人应用密度达到每万人54台套，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统。

展望后期，姜维表示，我国经济长期向好的基本面仍将延续。8月份，工信部、国家发改委等七部门联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》，对研判行业形势、改善经营状况、促进平稳运行、明确发展方向发挥了积极作用，提振了钢铁行业经济运行进一步回升向好的信心。随着国家落实好稳经济“一揽子”政策，接续措施全面落地实施、显现效果，预计钢材需求有望逐步恢复。

“随着制造业生产活动加快，汽车、家电、船舶行业需求较好，用钢量或稳中有升。风电、核电等新能源产业高速发展，将增加对钢铁的需求。同时，基建仍将发挥托底支撑作用，是拉动钢铁需求的主要抓手。”姜维说，供应方面，预计今年四季度，我国钢铁产量将有所回落，市场供强需弱的格局或阶段性改善。

(责编：罗知之、高雷)

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