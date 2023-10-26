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平安银行三季报：持续支持实体经济 经营业绩整体稳健

2023年10月26日14:46 | 来源：中国网财经
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原标题：平安银行三季报：持续支持实体经济 经营业绩整体稳健

平安银行近日向深圳证券交易所提交了2023年第三季度业绩报告。平安银行积极落实监管机构各项要求，不断提升金融服务实体经济的能力，持续加大对居民消费、民营企业、小微企业、制造业、涉农等领域的金融支持力度，有效助力扩大内需，积极践行绿色金融，大力支持乡村振兴，持续强化全面风险管理，坚定不移推进高质量发展，努力在服务中国式现代化进程中展现金融担当，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力支撑。

2023年1-9月，该行坚持以“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标，坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字战略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，主动调整和优化业务结构，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化数字化转型，重塑资产负债经营，整体经营业绩保持稳健。

净利润保持增长 各项业务均衡发展

主动优化业务及客群结构，净利润保持增长。1-9月，受持续让利实体经济、市场波动等因素影响，同时不断优化资产负债结构，持续加大了低风险业务和优质客群的信贷投放，净息差及营业收入同比下降。1-9月，营业收入1276.34亿元，同比下降7.7%；实现净利润396.35亿元，同比增长8.1%。ROE、ROA分别为13.15%、0.98%；每股收益1.94元，同比增长9.0%。

9月末，该行资产总额55163.88亿元，较上年末增长3.7%，其中，发放贷款和垫款本金总额34260.92亿元，较上年末增长2.9%；该行持续加大实体经济支持力度，普惠、制造业、涉农、绿色金融等领域贷款实现较好增长。负债总额50,505.28亿元，较上年末增长3.3%，其中，吸收存款本金余额34547.96亿元，较上年末增长4.3%。

各项业务均衡发展。9月末，该行管理零售客户资产（AUM）39988.48亿元，较上年末增长11.5%，其中私行达标客户AUM余额19003.16亿元，较上年末增长17.2%；个人存款余额11765.32亿元，较上年末增长13.7%；对公客户数71.76万户，较上年末增加10.17万户，增幅16.5%；企业贷款余额13778.29亿元，较上年末增长7.5%。1-9月，该行债券交易量的市场份额为3.0%；机构交易活跃客户达506家，机构销售的现券交易量2.04万亿元，同比增长31.1%。

强化全面风险管理，资产质量整体平稳。该行积极应对宏观经济环境变化，加强资产质量管控，推动风险防范和化解。9月末，不良贷款率1.04%，较上年末下降0.01个百分点；逾期贷款余额及占比较上年末实现双降；逾期60天以上贷款偏离度及逾期90天以上贷款偏离度分别为0.80和0.66；拨备覆盖率282.62%，风险抵补能力保持良好。

零售深化数字化转型 对公持续做精做强

零售业务。2023年1-9月，该行积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命，坚持金融让利于民，优惠于民，充分发挥综合金融和科技赋能优势，主动调整零售业务结构，着力深化数字化转型，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度，驱动业务高质量发展，零售业务总体保持稳健。

三大业务模块经营持续升级。基础零售：9月末，该行零售客户数达12482.37万户；平安口袋银行APP注册用户数16377.82万户，较上年末增长7.1%，其中月活跃用户数（MAU）4959.78万户。私行财富：9月末，该行财富客户136.93万户，较上年末增长8.2%，其中私行达标客户8.93万户，较上年末增长10.9%；1-9月，该行实现财富管理手续费收入56.36亿元，同比增长10.4%；代理个人保险收入28.55亿元，同比增长98.3%。消费金融：该行积极应对外部经营环境变化，夯实零售信贷业务基础，加速业务结构转型，加大房屋按揭、持证抵押类贷款投放力度，强化基石类业务发展，新能源汽车贷款投放快速增长，业务及客群结构不断优化，实现更高质量发展。9月末，该行个人贷款余额20482.63亿元，与上年末基本持平，其中抵押类贷款占比57.2%，较上年末上升3.0个百分点。该行结合内外部经营环境变化，深化存量客户经营，9月末，信用卡流通卡量6462.49万张，较上年末下降6.3%；1-9月，信用卡新户首刷率同比上升3.4个百分点，信用卡线上消费占比同比上升6.9个百分点，信用卡循环及分期日均余额较去年同期增长0.7%，客户品质、消费结构及资产结构加快优化。9月末，个人房屋按揭及持证抵押贷款余额8596.42亿元，较上年末增长9.7%；1-9月，汽车金融贷款新发放1488.22亿元，其中新能源汽车贷款新发放271.17亿元，同比增长65.3%。

对公业务。2023年1-9月，该行对公业务紧跟国家发展战略，围绕服务实体经济，持续加大对先进制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等领域的融资支持力度。顺应数字经济浪潮和现代化产业发展趋势，该行持续推进“数字化驱动的新型交易银行、行业化驱动的现代产业金融”两大赛道建设，始终坚持以客户为中心，从客户需求出发，通过长期深度经营，培育并做强一批中坚客群，夯实对公业务发展基础。

该行对公业务发挥科技及综合金融优势，聚焦两大核心赛道，实现业务平稳增长。9月末，对公客户数71.76万户，较上年末增加10.17万户，增幅16.5%；开放银行服务企业客户85212户，较上年末增长67.2%；企业贷款余额13778.29亿元，较上年末增长7.5%。

报告显示，9月末，该行对公客户经营平台月活跃用户数126.14万户，较上年末增长18.9%；1-9月，该行开放银行对公业务交易笔数87.50亿笔，同比增长21.8%，交易金额23.61万亿元，同比增长6.0%。1-9月，该行积极发挥票据服务实体经济作用，为31,059家企业客户提供票据融资服务，其中票据贴现融资客户数22839户；直贴业务发生额6562.36亿元，同比增长13.2%。现代产业金融领域，该行聚焦新能源、新基建、新制造“三新赛道”，业务与风险条线充分协同，共同绘制客户地图、升级产品地图、优化作战地图，精准开发客户，培育发展行业新动能。1-9月，“三新赛道”资产投放规模1,468.90亿元，同比增长31.2%。

资金同业业务。该行资金同业业务顺应国家金融市场发展战略，主动把握新发展机遇，坚定执行“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”经营理念，“投资交易+机构业务+企业避险”三大赛道共同发力，“交易+销售”两大专业能力构筑核心护城河，并通过数字化转型实现经营模式的领先，以高质量发展打造可持续发展能力。

报告显示，2023年1-9月，该行密切关注国内外市场形势，加强分析研判，合理配置持仓组合，敏捷运用对冲策略，保障资产端的流动性与安全性，并积极履行银行间市场核心交易商职责，助力提升市场流动性和交易执行效率。持续加大对绿色债券、小微债券、乡村振兴债券及其他可持续发展类债券的双边做市报价，通过债券投资交易的独特优势为市场提供定价基准及流动性支持。1-9月，该行债券交易量的市场份额为3.0%；机构交易活跃客户达506家，机构销售的现券交易量2.04万亿元，同比增长31.1%。9月末，该行托管净值规模8.79万亿元，较上年末增长6.9%；该行公募基金托管及第三方基金销售监管规模达1.72万亿元，较上年末增长7.5%。1-9月，在该行办理外汇即期及衍生品避险业务的客户达11435户，同比增长10.5%。

强化全面风险管理 资产质量整体平稳

2023年1-9月，宏观经济运行整体回升向好，市场需求逐步恢复，但经营主体活力仍待加强，中小企业和个人还款能力继续承压，银行资产质量管控仍面临挑战。平安银行响应国家战略，持续服务实体经济，大力支持民营和中小微企业发展，资产质量整体平稳。

9月末，该行不良贷款率1.04%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率282.62%，风险抵补能力继续保持良好。

该行持续加强资产质量管控，加大问题资产处置力度，1-9月，核销贷款446.33亿元，同比增长9.6%；收回不良资产总额268.64亿元，其中收回已核销不良资产本金149.57亿元(含收回已核销不良贷款136.62亿元)；不良资产收回额中89.3%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。

该行积极落实《商业银行金融资产风险分类办法》，持续优化完善金融资产风险分类管理体系，坚持实质重于形式原则，严格认定资产风险分类，真实反映资产质量。

未来，平安银行将密切跟踪宏观形势变化，持续强化管控措施，保持良好的风险抵补水平，牢牢守住风险底线，确保资产质量在可控范围。

支持服务实体经济 金融助力乡村振兴 积极践行绿色金融

平安银行积极落实支持实体经济“十五条”举措，从组织推动、资源配置、团队建设、风险政策等方面制定针对性措施，支持民营企业、中小微企业高质量发展，促进金融服务提质增效。2023年9月末，该行表内外授信总融资额51449.31亿元，较上年末增长4.1%。

该行充分发挥金融科技优势，将“真普惠、真小微、真信用”落到实处。9月末，该行单户授信1000万元及以下不含票据融资的小微企业贷款（以下简称“普惠型小微企业贷款”）累计户数105.40万户，其中贷款金额在100万元以下的户数占比85%，小微企业主和个体工商户占绝对主体；贷款余额5830.66亿元，较上年末增长10.4%，其中信用类普惠型小微企业贷款余额883.10亿元，占普惠型小微企业贷款余额的比例为15.1%；1-9月，普惠型小微企业贷款累计发放额3263.62亿元。该行持续支持民营企业发展，9月末，民营企业贷款余额较上年末增长3.5%，在企业贷款余额中的占比为73.8%。

同时，该行持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作。1-9月，该行投放乡村振兴支持资金254.60亿元，累计投放947.14亿元；乡村振兴借记卡发卡62105张，累计发卡176035张；惠及农户4万人，累计107万人。

平安银行认真践行国家碳中和战略，积极支持清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等绿色产业重大项目，全面助力实体经济高质量发展。9月末，该行绿色贷款余额1348.21亿元，较上年末增长22.8%。

平安银行表示，将积极落实监管机构各项要求，不断提升金融服务实体经济的能力，坚定不移推进高质量发展，为全面实现中国式现代化贡献平安银行的金融力量。

(责编：董童、李源)
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