原标题：什么值得买双11大促开启，福利加满助力消费者“买就买尽兴”

10月23日，“什么值得买”上线双11活动专区。专区以“值得买才是双11——买就买尽兴”为主题，设置“尽兴联盟”“买尽兴”“用尽兴”三大主会场，基于大促期间的全网好价格、好商品，助力消费者进行高效、高质量的消费决策。

什么值得买双11活动总负责人张宇昂介绍，今年是平台第三年以“值得买才是双11”为大促主题，“一方面，每次大促上什么值得买，已经成为平台用户的重要习惯；另一方面，我们也仍然希望告诉消费者，买值得买的商品，才是过好大促的本质。”

此外，今年什么值得买强调“买就买尽兴”，通过更优惠的价格、更直给的机制、更具体的决策建议，帮助消费者买得值得更能买得尽兴。“发挥平台内容和数据优势，帮助消费者尽可能地提升决策质量、提升生活品质。”张宇昂说。

自双11活动专区上线，10月23日20点至24日23点59分的28小时内，大家电、手机通讯、电脑整机、电脑配件、住宅家具成为平台GMV最高品类前五。在千万级GMV的品类中，住宅家具、摄影摄像、电脑配件、大家电、厨卫大电增速迅猛，分别以393.92%、393.23%、372.64%、320.32%、238.87%占领前五。华凌立式空调、iPadPro2021、iPhone15ProMax、Realme真我GTNeo5SE等多款产品GMV超百万，仅“开元观堂/名都12店通兑酒店”一个单品便卖出500多万的GMV。

张宇昂介绍，“双11”已进入第15个年头，与中国电商同步成长的中国消费者，当下面对大促的态度整体更趋理性。但与此同时，消费者对于提升生活品质、满足情绪价值、彰显个性爱好的商品与服务，依然展现出热情与认可。什么值得买将进一步深耕用户需求，基于平台内容与数据优势，提供更高质量的决策建议，让“值得”与“尽兴”做到双向奔赴，让用户的每一次消费真正产生幸福感。

团购活动、优选平替尽享好物好价

今年双11大促，各大电商平台多以“低价”为主题，以最大诚意让利于消费者。作为一站汇聚全网好价信息的平台，什么值得买持续为消费者提供全平台的商品选择，精选出全网具有价格优势的商品直接呈现。

张宇昂介绍，今年双11大促，什么值得买依然会给用户提供大量优惠与补贴，通过值友专享、独家好券、红包补贴等什么值得买专项运营活动，在各大平台价格基础上，进一步叠加专属优惠带来极致好价，让消费者享受快捷入口与综合福利，也让“值得买才是双11”落到实处。

在传统的好价福利之外，什么值得买也对一些补贴活动进行了升级，比如今年618大促期间大获成功的“值享百人团”超值补贴活动，对用户呼声较高的商品进行专项补贴，凭借iphone14pro补贴后到手价最低仅需6149元的实际好价，618期间该活动创造了2.4亿GMV。而在双11期间，什么值得买将对补贴活动进一步升级，考虑到实际的用户需要，进一步扩大了商品选择，只要成团便可享受什么值得买提供的补贴。此外，什么值得买也结合不同电商平台的运营特点和用户习性，新增“万人团”和“多人团”玩法。

当下多个平台相继推出“拼团”玩法，以低价“批发”的形式让消费者享受优惠，但事实上，很多消费者常常因为没有足够的成团搭子而错过相关好价。面对这一用户痛点，本次双11期间，什么值得买全新上线“拼团广场”功能，用户打开什么值得买App，可在好价频道内进入“拼团广场”主页，在拼团广场填写自己的订单信息或拼团口令，点击“立即开团”即可发布，有相同需求的消费者便可点击链接参与购买，极大提升了消费者成团效率。

除此之外，考虑到当前更趋理性的用户需求，消费者不再盲目追逐品牌，而更追求实际的产品功能、成分与功效，为此什么值得买在双11期间，推出“又平又靓”专区，专业编辑甄选出品质过硬而价格实惠的品牌与商品推荐给消费者，并且在选品中，注重以宝藏国货与大牌平替为主。

张宇昂以户外用品为例介绍专区选品标准：“近年来国产品牌涌现了很多款兼具性能和好价的冲锋衣，如凯乐石、伯希和、拓路者等，一些产品线完全不逊于国外户外大牌核心系列。以拓路者雪鹰2.0冲锋衣为例，其eVent防水科技堪与始祖鸟常用的GORE-TEX科技相抗衡，并采用3L全衣压胶，75D高强度面料，其防水耐磨透湿指数能有效应对高山高海拔雨雪天气，M款总重量不足500g，也实现了户外轻量化，方便携带，且双11最低可优惠至1399元，仅国外大牌的几分之一，作为始祖鸟Beta系列的平替款完全没问题。”

“相比于一线大牌，‘又平又靓’专区的品牌少了一些溢价，但其功效或成分未必输给行业TOP单品。我们希望能够通过这种方式给到消费者更丰富的商品和价格选择，让消费者把钱花得更有价值，也让更多好品牌和好商品被市场认知认可。”张宇昂总结。

全网好价、选品大会提升决策效率

过去不少平台大促期间玩法复杂，客观构成用户的参与门槛。今年，各大平台都在努力摒弃套路、简化规则。张宇昂认为，这几年里很明显可以看到消费者对于复杂玩法的容忍度在持续降低，本质上是消费者主权的不断提升，也由此倒逼平台与品牌进一步优化运营策略，让用户享受更实在的优惠。

张宇昂介绍，什么值得买一直注重通过“直给”，帮助用户实现消费信息降噪，直接享受电商的便利与优惠。在过去依靠的是编辑的拆解和用户的互助，而现在，AIGC更极大提升了运营和触达的效率。今年双11，大量好价爆料由AIGC生成，并精准推荐给感兴趣的消费者。如预售期间，平台已精选多款“绝对值”商品，通过直给的优惠，创造了多个爆品销售记录，并每日实时汇总当天全网优质商品优惠信息，极大降低消费者筛选成本。

大促期间，消费者需要的不仅是在错综复杂的规则中直给的优惠，更是在目不暇接的商品中直给的建议。因此，10月23日什么值得买已上线“双11选品大会”科技新品大赏，并将在11月4日举行第二期风尚潮品大赏。“双11选品大会”围绕3C数码、家电家具、电竞游戏、运动户外、个护美妆、食品酒水、母婴宠物等十余个市场关注度高、决策复杂的品类，以多平台商品表现为参照，结合平台行家观点、平台真实销量、消费者口碑、商品品牌力复购率等多个评选维度，经过由专业编辑和达人组成的评审团严格把关，甄选出该品类下的TOP级新品好物。

在展现形式上，“双11选品大会”不仅将通过直播与消费者进行互动，让用户获得直观的感受和直接建议，也会将优选商品结合专家及用户、KOL意见，汇总成选品榜单，带给用户直给的推荐，在什么值得买的“值法”上，也特地增设了“选品大会推荐”分类，帮助用户直接选购推荐商品。

此外，双11期间，什么值得买推出四大“直给”海报，主张让好价、好货、神券、优惠都做到“直给”，并且将陆续登陆北上深多条地铁公交路线。

互助答疑、AI助手避免试错成本

一直以来，消费者面对大促的痛点，除了享不到真实优惠、摸不清规则玩法，还有一点是，基于价格的冲动消费，并不能让消费给人真正带来幸福感。

为了让消费者不买错，在了解自身需求和商品特点的完整信息基础上进行更高质量的决策，今年双11期间，什么值得买推出“话痨小张的兴趣评论班”消费答疑专栏，邀请来自数码、运动、汽车出行、家具家电、美妆护肤、宠物、食品等八大行业的专家，为消费者在决策过程中遇到的具体问题答疑解惑，并为不同阶段的消费者提供相匹配的购买建议，“我们希望能够在价格之外，给消费者带去更多的参考维度，宏观到技术优势、硬核性能，微观到使用感受、适用场景，希望尽可能做到为不同风格、不同需求的消费者提供有价值的参考。”张宇昂介绍。

除了专家在线答疑，什么值得买已经上线的“AI评论机器人”、“AI购买建议”也保持24小时营业，实时为消费者提供建议与参考。用户可以在商品评论区向评论机器人助手提问互动，也可以直接在购买建议中获取商品优劣势与选购建议，让即时的消费决策也可以获得专业的内容支持。

此外，什么值得买倡导用户间的互助与分享，通过丰富的社区运营活动，激励创作者与用户生产更多优质内容，营造有温度的社区氛围。今年双11，什么值得买发起“双11给你种草”、“双11购后晒”及“双11省钱文学大赛”活动，完整覆盖了从种草转化到购后分享的消费全流程，并在传统长图文之外，设置更多轻短晒物、短视频等形式，让深度达人或轻量用户都可以选用自己适合的方式进行内容分享，在真实分享中实现用户互助，也发掘与推荐更多超值好物。

张宇昂介绍，什么值得买双11专题上线后，从28小时内的用户表现来看，整体还是做到了“尽兴”。伴随各大电商平台大促节奏的进一步推进，什么值得买还将进一步优选全网好物好价，结合外部活动和用户需要，及时调整运营策略，为更多消费者提供真实的福利、直给的选择、中肯的建议，让每一位消费者获得更高质量的决策依据，在大促活动中乘兴而来、尽兴而归，真正让每一次消费产生幸福感。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经