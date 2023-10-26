原标题：探索计算机视觉领域创新技术 招联与中科大2项研究成果入选ICCV国际顶级会议

近日，2023国际计算机视觉会议ICCV在法国巴黎会议中心落幕。招联消费金融股份有限公司（以下简称“招联”）与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）共同完成的“3D动作表示学习”“扩散生成图像检测”2篇论文在该顶会发表。其中，团队针对深度伪造技术首创的“DIRE”模型，达到SOTA（该项研究任务中最先进）水平，得到国际级平台的官方认可。

据了解，国际计算机视觉会议ICCV，是由人工智能领域顶级学术刊物IEEE主办，被公认为全球计算机视觉领域的三大顶级会议之一，该会议的录取论文也代表了计算机视觉领域国际最高水平。据官方公布，本届投稿总数达8068篇，其中2160篇被接收，录用率为26.8%，约10%的论文来自中国。

近年来，随着AIGC、深度学习技术的快速发展，人脸识别、3D动作识别等计算机视觉相关技术也得到深入研究，但在金融行业的实际应用中，仍存在有效性偏低、深度伪造、应用深度及智能化不足等问题。

自2022年8月以来，招联和中科大聚焦虚拟数字人、视频交互技术、AI核身三大领域，深入探索计算机视觉的创新技术。短短一年时间，已提出多项突破性技术研究成果。例如，围绕“虚拟数字人智能交互”难题，团队提出“自适应的运动敏感遮罩策略”，显著提高了模型的预测性能，解决了虚拟人在有限数据的情况下，也能“看清、看准”的挑战。据悉，该项研究成果后续将应用于招联自研的数字人产品中。

在AIGC生成图像欺诈领域，结合招联多年业务经验积累，团队合作研究出的“DIRE”模型，能通过测量输入图片和预训练扩散模型重建图片之间的误差，有效判断AI生成风险，提高反欺诈识别能力，且模型的准确性、鲁棒性、算法稳定性表现优异。除此之外，双方研究人员还发现，通过对网络结构做出调整，利用注意力机制将RGB(图像颜色)特征与对应的DCT(离散余弦变换)特征进行相互融合，“DIRE”模型对于传统的人脸欺诈案例，例如翻拍、PS、头模等，也有良好的检测准确性。这一模型也将接下来应用于招联的反欺诈策略中。

科技推动社会变革，创新引领企业发展。一直以来，招联高度重视对金融科技创新探索及科研人才培养，先后与中国科学院、中山大学、中科大等高校及研究机构开展合作，并成立博士后创新实践基地，不断深化培养人工智能领域的创新型人才，积极响应并深入贯彻人才强国、创新驱动发展战略，持续攻坚数字金融、人工智能领域关键技术，将前沿技术转化为核心生产力，更好地服务实体经济，为推动行业进步和国家发展贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经