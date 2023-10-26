商务部：前九月我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%
2023年10月26日17:24 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者孙红丽）商务部26日下午举行例行新闻发布会，新闻发言人束珏婷在会上介绍了2023年1-9月我国对外投资合作情况。
数据显示，2023年1-9月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长18.7%（折合959.6亿美元，同比增长11.8%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币，同比增长27.7%（折合234.8亿美元，同比增长20.3%）。
2023年1-9月，对外承包工程完成营业额7648.2亿元人民币，同比增长8.2%；新签合同额9862.8亿元人民币，同比增长1.5%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额6285.3亿元人民币，同比增长10.1%；新签合同额8187.7亿元人民币，同比增长2.6%。
(责编：孙红丽、高雷)
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