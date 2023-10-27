人民网北京10月27日电 （欧阳易佳）曾经的山区，农村供水难以全面覆盖，存在着发展不平衡不充分等问题。西南、西北地区和部分中部山区缺乏骨干水源，干旱季节和年份，易发生季节性缺水；早期建设的工程受投资限制，建设标准低，供水规模偏小等。

水是民生之本、生态之基、乡村之魂，农村供水作为重要的基础设施，承载着乡村振兴的民生期待。截至2022年底，我国共建成农村供水工程678万处，服务人口8.7亿人，全国农村自来水普及率达87%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达56%。

近年来，各地聚焦农村供水安全，深入实施农村供水保障工程，努力实现农村饮水从“有水喝”到“喝好水”的转变。水利部发布《关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），指出力争通过3至5年时间，初步形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。

农村水利水电司副司长许德志接受人民网记者采访时表示，体系布局完善，是要求立足长远，树立系统观念，依托大水源，优先推进城乡供水一体化、规模化，做到能联网尽联网、能扩网尽扩网、能并网尽并网，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管。

“我们要求集中供水工程配齐净化消毒设施设备，做到‘应配尽配’，规范净化消毒设施设备运行维护，确保正常运行。”许德志说，通过建立健全平急两用的应急供水保障体系，以县、乡镇和规模化供水工程为单元，制定完善农村供水应急预案，集中储备应急供水物资，提升应急供水保障能力。

《指导意见》提出，到2035年，农村供水工程体系、良性运行的管护机制进一步完善，基本实现农村供水现代化。

对此，许德志表示，将组织各地编制或完善省级农村供水高质量发展规划，全面分析高质量发展基础和需求，研究提出省级农村供水高质量发展的总体思路，科学规划建设水源、水厂、管网工程，合理确定农村供水高质量发展目标任务和年度实施计划，确保通过城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水工程规范化三种模式覆盖全部农村供水人口，所有工程实现专业化管护。

许德志介绍，水利部聚焦高质量发展目标，以县域为单元，按照城乡供水一体化、集中供水规模化、小型工程规范化、工程管护专业化要求，区分东部、中部、西北、西南、东北地区差异，抓紧补齐农村饮水安全短板。鼓励有条件的地方先行一步，率先形成农村供水高质量发展格局，发挥示范引领作用，由点带面，全面推动农村供水工作质效提升。

“充分利用中央财政衔接推进乡村振兴资金、中央水库移民扶持基金等财政转移支付资金，加大对农村供水工程建设的支持力度。”许德志说，“重大引调水工程和大中型水源工程建设统筹考虑农村供水需求。中央水利发展资金重点支持农村供水工程维修养护和小型水源建设。指导地方用好银行信贷资金、地方政府债券和社会资本，多渠道筹集资金。”

许德志表示，下一步，水利部将全面落实乡村振兴战略和城乡融合发展要求，优先实施城乡供水一体化建设，大力推动集中供水规模化发展，在集中供水管网难以覆盖的地区，实施小型供水工程规范化建设和改造，满足农村居民生活和二、三产业用水需求，确保农村群众饮水安全，不断提升农村群众的获得感、幸福感、安全感。

(责编：罗知之、高雷)

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