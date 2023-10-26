人民网北京10月26日电 （记者孙红丽）商务部10月26日下午举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷答记者问时表示，中国外贸运行总体平稳，特别是近几个月来稳中有进的态势进一步显现。

束珏婷表示，今年以来，受高通胀、高库存和地缘政治风险等因素影响，全球贸易持续处于疲弱态势。世贸组织（WTO）数据显示，上半年全球出口额下降4.6%，其中，一季度下降1.3%、二季度下降7.8%。基于对增长困境和挑战的担忧，世贸组织近期将2023年全球商品贸易量增速从此前预测的1.7%下调至0.8%，如果考虑商品价格普遍同比下跌的现状，全球货物贸易额将为负增长。多个出口导向型经济体受到冲击，韩国前三季度出口下降11.5%，越南下降8.5%。

束珏婷指出，面对多重风险挑战，商务系统扎实推进稳外贸政策落实，广大外贸企业积极创新全力稳订单拓市场，中国外贸运行总体平稳，特别是近几个月来稳中有进的态势进一步显现。

从规模上看，我国进出口规模逐季抬升，三季度逐月环比增长，9月当月进出口额创年内单月新高。从份额上看，世贸组织数据显示，上半年我国出口国际市场份额稳中有升，达到14.2%，较去年同期提高0.4个百分点。从主体上看，前三季度有进出口实绩的外贸企业为59.7万家，接近去年全年水平，其中民营企业占比提升1.1个百分点。从动能上看，汽车、船舶、锂电池、箱包等优势产品保持较高增速，跨境电商新业态持续贡献增量。

束珏婷还提到，正在进行的第134届广交会人气足、成交活跃，境外采购商到会数量和质量均有较大幅度提升，各国客商对中国商品、中国制造兴趣浓厚、青睐有加。

”这些积极向好的变化离不开广大外贸主体的坚守和创新，离不开稳外贸政策的落地显效，也展现出中国外贸的韧性与活力。随着积极因素的不断积蓄，我们有信心四季度继续巩固良好运行态势，有信心实现全年外贸促稳提质目标。“束珏婷说。

(责编：孙红丽、高雷)

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