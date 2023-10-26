人民网北京10月26日电 （记者李栋）今年粮食再获丰收，粮食供给保障能力稳步提升。随着我国人均收入水平和消费水平不断提高，广大群众的餐桌需求逐渐从“满足量”跃升到“提升质”的新台阶。近年来，吉林深入挖掘优质粮食资源潜力，粮食品牌快速崛起，充实了百姓的“米袋子”。

25日，在吉林粮食品牌暨舒兰大米北京推介系列活动上，吉林省粮食和物资储备局副局长孙浩明表示，通过持续推进以大米、鲜食玉米为引领的吉林粮食品牌建设工程，推动了资源优势向产业优势、效益优势转变，吉林粮食品牌快速崛起、优势显现。

产品好不好，消费者最有发言权。“因为口感劲道、有嚼头、不回生，个人比较偏爱吉林小町米，价格也能接受。”正在超市采购的北京市民谷女士道出了对吉林大米品质的忠爱。

“舒兰大米作为吉林大米核心品牌旗下的优势区域品牌，以出产品质上乘的‘稻花香米’闻名，有‘润、糯、香、甜’的独特品质。”孙浩明介绍，在产销对接会上，11户企业与北京经销商、渠道商达成合作意向，签订大米产销合作协议3.93万吨，总金额2.99亿元。

“下一步，还将引领包括梅河大米、榆树大米等十多个区域品牌的新发展。”吉林省粮食和物资储备局二级巡视员张长城介绍，吉林粮食品牌将以此次区域品牌主体推介活动为契机，着力健全完善核心品牌、区域品牌、企业品牌“三位一体”的互动联动机制，持续赋能区域优势品牌和头部企业品牌，加快品牌建设从“量的发展”转向“质的飞跃”，稳步实现吉林大米品牌跃升。

(责编：杨曦、高雷)

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