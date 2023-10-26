人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快东北粮食品牌建设 让“米袋子”装上更多优质粮

2023年10月26日18:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月26日电 （记者李栋）今年粮食再获丰收，粮食供给保障能力稳步提升。随着我国人均收入水平和消费水平不断提高，广大群众的餐桌需求逐渐从“满足量”跃升到“提升质”的新台阶。近年来，吉林深入挖掘优质粮食资源潜力，粮食品牌快速崛起，充实了百姓的“米袋子”。

25日，在吉林粮食品牌暨舒兰大米北京推介系列活动上，吉林省粮食和物资储备局副局长孙浩明表示，通过持续推进以大米、鲜食玉米为引领的吉林粮食品牌建设工程，推动了资源优势向产业优势、效益优势转变，吉林粮食品牌快速崛起、优势显现。

    产品好不好，消费者最有发言权。“因为口感劲道、有嚼头、不回生，个人比较偏爱吉林小町米，价格也能接受。”正在超市采购的北京市民谷女士道出了对吉林大米品质的忠爱。

“舒兰大米作为吉林大米核心品牌旗下的优势区域品牌，以出产品质上乘的‘稻花香米’闻名，有‘润、糯、香、甜’的独特品质。”孙浩明介绍，在产销对接会上，11户企业与北京经销商、渠道商达成合作意向，签订大米产销合作协议3.93万吨，总金额2.99亿元。

“下一步，还将引领包括梅河大米、榆树大米等十多个区域品牌的新发展。”吉林省粮食和物资储备局二级巡视员张长城介绍，吉林粮食品牌将以此次区域品牌主体推介活动为契机，着力健全完善核心品牌、区域品牌、企业品牌“三位一体”的互动联动机制，持续赋能区域优势品牌和头部企业品牌，加快品牌建设从“量的发展”转向“质的飞跃”，稳步实现吉林大米品牌跃升。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
加快东北粮食品牌建设 让“米袋子”装上更多优质粮
　　人民网北京10月26日电 （记者李栋）今年粮食再获丰收，粮食供给保障能力稳步提升。随着我国人均收入水平和消费水平不断提高，广大群众的餐桌需求逐渐从“满足量”跃升到“提升质”的新台阶。…
助推第三支柱养老保险发展 专属商业养老保险转为常态化经营
　　人民网北京10月26日电 （记者杜燕飞）为稳步推动专属商业养老保险发展，金融监管总局近日印发了《关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确相关业务要求，进一步扩大经营专属商业养老保险业务的机构范围，正式将专属商业养老保险由试点业务转为常态化业务。 专属商业养老保险是指资金长期锁定用于养老保障目的，被保险人领取养老金年龄应当达到法定退休年龄或年满60周岁的个人养老年金保险产品。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部