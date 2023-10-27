人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“大店经济”拉动双11实体消费 苏宁易家旗舰店密集出新

2023年10月27日09:57 | 来源：中国青年网
小字号

原标题：“大店经济”拉动双11实体消费 苏宁易家旗舰店密集出新

　　双11购物节已全面开启，线下商业的人气也在不断攀升。为了给用户提供“近在身边，一站置家”的消费体验，苏宁易购双11期间将在全国新开重装430家门店，作为旗舰大店的苏宁易家将在上海、合肥、杭州、西安、天津、成都、重庆七城同开。以门店焕新开业为契机，苏宁易购线下推出千款“好物好价”商品，提供爆款电器5折起，套购最高立返10%等优惠，主打“品质电器线下更便宜”，助力“家消费”升级。

　　根据德勤发布的《2023中国消费者洞察与市场展望白皮书》，购买真实需要的产品、寻找性价比高的品牌和产品，已成为主流消费观念。行业分析人士指出，当前零售市场，线上线下消费已形成新的平衡，实体消费明显改善，门店购物凭借所见即所得的品质保障、身临其境的场景体验、即买即提的便捷时效，吸引了越来越多的用户回归线下逛购。

　　苏宁易购相关负责人介绍，今年双11苏宁易购线下将在门店规模、体验升级、活动力度等方面持续发力，打造购物新场景，助力实体消费潜力释放。据悉，10月27日起，苏宁易购将在双11期间新开及重装430家门店，覆盖北京、上海、南京、武汉、长沙、天津、石家庄、兰州、合肥、青岛、南宁、成都、重庆、广州、海口、西安、乌鲁木齐、宁波、徐州等全国近30个城市。“苏宁易购将加速打造以苏宁易家为中心旗舰，零售云全域开放、全面密布的店面集群，大促期间将新开7家苏宁易家、超40家城市电器店、及超300家零售云店及苏宁易家甄选店，进一步巩固城乡联动的门店服务网络。”

　　为了提升双11“一站置家”效率，加码优质商品及服务供应，苏宁易购双11期间将重点在上海、合肥、杭州、西安、天津、成都、重庆七个城市拓展苏宁易家旗舰店，提供家电家装、中央集成、局部改造、新趋势电器等一站式置家服务。新店将聚焦生活美学和前沿趋势，联合百大国内外知名品牌，引领“电器新世代”，为消费者提供更新、更全面、更丰富的商品选择。“空气洗”洗衣机、零嵌入式冰箱、画框旋转屏电视、智能扫洒机器人、新风除菌空调等备受“Z世代”欢迎的新趋势电器产品都可“一站购齐”，消费者到店即可感受到满满的产品科技，打开未来家生活的想象空间。

　　以新店开业为契机，苏宁易购线下购物优惠也不断加码。上述负责人介绍，大促期间，苏宁易购将联合百大头部品牌，推出千款“好物好价”商品，提供预存最高10倍翻、套购最高立返10%、以旧换新至高立减1500元等多重让利。“本次双11苏宁易购将主打品质电器线下买更便宜、成套购买折上折，通过好物好价，提供比电商优惠价更多的让利、更大的折扣。”

　　以上海门店为例，市场价11999的卡萨帝十字门冰箱，苏宁易购双11好物价仅需8099元，立省3900元。一套“一柜两挂”的空调套餐外加一个洗烘一体机，原价15000元，在政府绿色智能家电补贴及苏宁补贴叠加后，成套到手不到10000元，让双11切实成为品质电器的“最佳入手期”。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
秋播正当时
　　人民网北京10月27日电 （记者李栋）当前，秋收接近尾声，水稻、大豆、玉米等主要作物加紧收获，全国秋冬种工作已全面展开。 霜降节气，河南省安阳市内黄县的农户抢抓晴好天气，平整耕地，播种小麦，确保不误农时。…
推进农村供水现代化 让农民从“有水喝”变为“喝好水”
　　人民网北京10月27日电 （欧阳易佳）曾经的山区，农村供水难以全面覆盖，存在着发展不平衡不充分等问题。西南、西北地区和部分中部山区缺乏骨干水源，干旱季节和年份，易发生季节性缺水；早期建设的工程受投资限制，建设标准低，供水规模偏小等。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部