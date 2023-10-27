原标题：“大店经济”拉动双11实体消费 苏宁易家旗舰店密集出新

双11购物节已全面开启，线下商业的人气也在不断攀升。为了给用户提供“近在身边，一站置家”的消费体验，苏宁易购双11期间将在全国新开重装430家门店，作为旗舰大店的苏宁易家将在上海、合肥、杭州、西安、天津、成都、重庆七城同开。以门店焕新开业为契机，苏宁易购线下推出千款“好物好价”商品，提供爆款电器5折起，套购最高立返10%等优惠，主打“品质电器线下更便宜”，助力“家消费”升级。

根据德勤发布的《2023中国消费者洞察与市场展望白皮书》，购买真实需要的产品、寻找性价比高的品牌和产品，已成为主流消费观念。行业分析人士指出，当前零售市场，线上线下消费已形成新的平衡，实体消费明显改善，门店购物凭借所见即所得的品质保障、身临其境的场景体验、即买即提的便捷时效，吸引了越来越多的用户回归线下逛购。

苏宁易购相关负责人介绍，今年双11苏宁易购线下将在门店规模、体验升级、活动力度等方面持续发力，打造购物新场景，助力实体消费潜力释放。据悉，10月27日起，苏宁易购将在双11期间新开及重装430家门店，覆盖北京、上海、南京、武汉、长沙、天津、石家庄、兰州、合肥、青岛、南宁、成都、重庆、广州、海口、西安、乌鲁木齐、宁波、徐州等全国近30个城市。“苏宁易购将加速打造以苏宁易家为中心旗舰，零售云全域开放、全面密布的店面集群，大促期间将新开7家苏宁易家、超40家城市电器店、及超300家零售云店及苏宁易家甄选店，进一步巩固城乡联动的门店服务网络。”

为了提升双11“一站置家”效率，加码优质商品及服务供应，苏宁易购双11期间将重点在上海、合肥、杭州、西安、天津、成都、重庆七个城市拓展苏宁易家旗舰店，提供家电家装、中央集成、局部改造、新趋势电器等一站式置家服务。新店将聚焦生活美学和前沿趋势，联合百大国内外知名品牌，引领“电器新世代”，为消费者提供更新、更全面、更丰富的商品选择。“空气洗”洗衣机、零嵌入式冰箱、画框旋转屏电视、智能扫洒机器人、新风除菌空调等备受“Z世代”欢迎的新趋势电器产品都可“一站购齐”，消费者到店即可感受到满满的产品科技，打开未来家生活的想象空间。

以新店开业为契机，苏宁易购线下购物优惠也不断加码。上述负责人介绍，大促期间，苏宁易购将联合百大头部品牌，推出千款“好物好价”商品，提供预存最高10倍翻、套购最高立返10%、以旧换新至高立减1500元等多重让利。“本次双11苏宁易购将主打品质电器线下买更便宜、成套购买折上折，通过好物好价，提供比电商优惠价更多的让利、更大的折扣。”

以上海门店为例，市场价11999的卡萨帝十字门冰箱，苏宁易购双11好物价仅需8099元，立省3900元。一套“一柜两挂”的空调套餐外加一个洗烘一体机，原价15000元，在政府绿色智能家电补贴及苏宁补贴叠加后，成套到手不到10000元，让双11切实成为品质电器的“最佳入手期”。

(责编：曹淼、李源)

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