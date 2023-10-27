2023媒体融合发展论坛现场。人民网记者 翁奇羽摄

人民网武汉10月27日电 （记者曹树林、田豆豆 ）2023媒体融合发展论坛27日在湖北省武汉市举行。本届论坛主题为“新征程新使命 新格局新作为”。

今年是习近平总书记作出“加快传统媒体和新兴媒体融合发展”重要指示10周年。与会嘉宾认为，在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想的指引下，10年来，主流媒体把握大势，因势而谋、应势而动、顺势而为，深入贯彻落实党中央决策部署，加快推动媒体深度融合发展，主力军全面挺进主战场，全媒体传播体系不断完善，党的声音传播更深更广，媒体融合发展取得重大进展和显著成效，助力意识形态领域形势发生全局性、根本性转变。

与会嘉宾表示，在强国建设、民族复兴的新征程上，我们要深入学习贯彻习近平文化思想，坚定不移推进媒体深度融合，坚持正确导向、坚持内容为王、坚持技术赋能、坚持改革创新，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，深入宣传阐释党的创新理论的真理力量和实践伟力，生动鲜活唱响时代主旋律、传播时代最强音，使主流媒体具有强大传播力引导力影响力公信力，形成网上网下同心圆，不断巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。

本届论坛由人民日报社与武汉市委、市政府共同主办。中央和国家机关有关部委负责同志，中央和地方媒体负责同志，专家学者和企业代表等500余人参会。除主论坛外，本届论坛同时设置了“融合十年：经验与挑战”“智慧融媒：趋势与前沿”“国际传播：交流与交融”等3个平行分论坛。作为论坛重点活动之一，26日晚举办的智融未来AI成果展示会“AI之夜”，尽显科技与人文融合的魅力。

(责编：李源、高雷)

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