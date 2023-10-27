方经纶 丁亦鑫

虚拟与现实交叠，智慧与创意合奏。人民网主办的“智融未来——2023人工智能成果展示会”10月26日在武汉精彩演绎。

展示会用饱含温情和趣味的方式巧妙呈现了人工智能领域的创新成果，涵盖传媒、音乐、舞蹈、历史、医疗等多个领域。

智媒创新 赋能融合发展

近年来，人民日报社加快推动媒体深度融合，不断探索媒体智能化发展，在新闻采编、传媒生态、人机交互等多个领域成果频出。展示会上，来自人民日报社新媒体中心、人民日报媒体技术公司、传播内容认知全国重点实验室的相关负责人集中推介了人民日报社在人工智能领域的研究成果和创新能力。

人民日报社新媒体中心产品总监张深源介绍“人民日报创作大脑AI+”。人民网记者 翁奇羽摄

“人民日报创作大脑AI+”集纳大模型、自然语言处理、计算机视觉、音频语义理解、图像识别等多项先进的人工智能技术，实现内容智能化生产及协作，形成集智能化、场景化、自动化于一体的全新工作模式平台，将更大程度促进人工智能赋能媒体融合发展。

人民日报媒体技术公司应用产品研发部副主任柳慧斌发言。人民网记者 翁奇羽摄

“新一代媒体数智化解决方案”整合当前先进的媒体技术能力，着力于AI技术变革，为智慧媒体融合发展提供新的解决方案。在具体应用方面，发布了基于大模型技术的“个性化专家知识库”、“党媒数据语料治理”等四个创新应用；在平台服务方面，介绍了基于大模型的“内容供应链管理”“价值观大模型治理”两个平台服务。致力于提高内容创作效能，确保安全可控，以促进生成式人工智能在媒体行业的安全应用。

传播内容认知全国重点实验室学术带头人靳国庆发言。人民网记者 翁奇羽摄

生成式人工智能合规性评估体系和语料库由传播内容认知全国重点实验室于今年3月研究建立。目前，主流价值语料库的建设取得了阶段性进展，已完成3000多万篇基础语料、5万多道问答语料的建设工作。相关工作成果助推了国产人工智能大模型的安全、规范和可持续发展，为生成式人工智能领域提供了更多的规范和参考。

虚拟人“白泽”。

本次展示会由人民网原创的虚拟人“白泽”主持。作为《山海经》里“通万物之情，晓天下万物状貌”的祥瑞之兽，传播内容认知全国重点实验室与人民中科共同发布的面向内容安全的跨模态视频搜索引擎就取名“白泽”。

数字科技 激活传统文化

智融未来，以科技之力，展文艺之美。展示会上，融合技术与艺术为一体的表演带给观众全新的视听感受，尽显科技与人文、传统与现代融合的魅力。

观众正在观看舞蹈诗剧《只此青绿》的数字化选段。人民网记者 翁奇羽摄

《灵境·只此青绿》翩然登场，数字舞者灵动的舞姿出现在栩栩如生的江面上、山峦间、画卷中，整体意境如诗如画、空灵飘渺。该节目源自故宫博物院、人民网、中国东方演艺集团跨界合作的“爆款”舞蹈诗剧《只此青绿》，通过数字化改编，将中华传统古典艺术与虚拟数字技术完美融合。

中华文明具有突出的创新性，人工智能、虚拟现实等数字科技激活传统文化，推动传承发展。

京剧演员与虚拟人“沐岚”同台表演《新定军山》。人民网记者 翁奇羽摄

“这一封书信来得巧，天助黄忠成功劳……”展示会迎来了一场跨越1800多年的相遇，烈弓战马与未来科技奇妙融合。《定军山》是我国脍炙人口的京剧传统剧目。1905年，《定军山》被搬上银幕，这是第一部中国人自己拍摄的电影。如今随着人工智能技术的进步，传统文化的传承与发展有了新动能。在九转棱镜的全新制作与诠释下，一曲由京剧演员与虚拟人“沐岚”进行“跨次元合作”的《新定军山》呈现在观众眼前，这种古老京剧艺术与全新数字技术的结合，使得经典文化焕发新生机，赢得满堂喝彩。

智能应用 助力美好生活

智能仿生手使用者古月与少年钢琴家合奏。人民网记者 翁奇羽摄

人工智能不是冷冰冰的工具，而是可以成为一艘能够承载起普通人梦想的大船。在接触到BrainRobotics智能仿生手技术后，曾因意外失去左手的独臂男孩古月从拧瓶盖、系鞋带开始，再次灵活自如地实现了“手随心动”。展示会现场，古月与18岁的钢琴家舒海峰以四手联弹的方式为观众们呈现了一曲经典的《我和我的祖国》，智能技术的助力充满人文关怀与温情，感动了全场观众。

机甲大师对抗比赛现场。人民网记者 赵晨摄

此外，武汉工程大学大学生们与机器人伙伴共同带来的机甲大师对抗比赛精彩纷呈，引发到场观众的阵阵掌声。由腾讯音乐娱乐集团签约的首位超写实虚拟偶像鹿晓希LUCY，结合天琴实验室的琴韵引擎，拥有自动生成的唱片级声纹，她以其独特个性的声音，为观众献上空灵动听的科技之音。基于神经网络渲染、开放域对话、人工智能歌声生成等技术，网易云音乐携手小冰公司推出的虚拟歌手陈水若，通过一曲中国风短片《风雪千千》，将人工智能技术与古典器物、乐器等国风元素结合，营造出独特的浪漫氛围，尽展传统文化魅力。

一系列融合表演引人入胜，活动中还展示了人工智能技术在生活中应用的无限可能。活动外场，如影智能咖啡大师、遨博AI绘画机器人、随幻虚拟直播工作站等多款人工智能应用产品，吸引了到场嘉宾驻足互动。

(责编：曹淼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经