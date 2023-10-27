原标题：效率将超人工 华为联合伙伴发布露天矿无人化解决方案

2023年10月25日，北京，华为受邀参加了在北京中国国际展览中心（顺义馆）举办的第二十届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会。展会期间，华为联合中国华能集团、兴盛露天矿、酒钢集团和同力重工共同发布了“露天矿无人化解决方案”，并分享了成功实践，其中重装远控、无人驾驶等无人化关键技术已规模商用，效率已持平人工作业水平。

本次会议上，中国煤炭城市发展联合促进会主要负责人王端武先生致开场辞提到：“露天煤矿作为我国煤炭工业高质量发展的重要组成部分，在落实“双碳”目标和碳排放双控任务的要求下，还要进一步发挥好能源安全供应的“压舱石”和“稳定器”作用，助力煤炭工业绿色低碳转型和高质量发展。要推动整个行业的创新发展，我们还要积极与科研机构、高校，以及华为这样的科技创新型企业进行合作，共同研发先进技术，为矿山的发展注入新的动力。”

华为矿山军团交付与运营总裁陈银绪分享了露天矿无人化整体解决方案，他指出：在本质安全政策要求与无人化技术逐步成熟的双轮驱动下，露天矿无人化开采将迎来规模化发展的拐点。通过“信息流”驱动“煤流＆矿石流”，才能实现有人“人机互动”到无人“机机交互”的生产变革。

为此，华为积极联合头部客户和合作伙伴，共同打造数字化勘测、智能设计、重装远控、无人驾驶、综合管控等全场景解决方案。其中，露天矿重装远控可实现穿孔与铲装从人机互动到机机交互，穿孔作业从现场1人1钻到远程1人3钻，采装现场100％人工到远程80％自动化远控。露天矿无人驾驶通过车网云全栈技术打通，解决了恶劣环境可靠性、车网连接可靠性、矿山工况变化适应性、常态化作业效率和规模化运营等难题，实现露天矿无人驾驶常态化规模化作业。”

华能集团内蒙古东部能源有限公司所属伊敏煤电有限责任公司的伊敏露天矿，联合华为等企业率先推出了取消驾驶室的无人驾驶纯电动卡车，并在剥离工作面展开实际作业。伊敏露天矿科技矿长赵耀忠介绍，伊敏露天矿已投入9台取消驾驶室无人换电宽体自卸卡车开展常态化运营，作业效率与人工作业持平，并力求突破有人驾驶工作效率极限，完成对标人工驾驶效率120％的最终目标，并实现取消驾驶室无人换电宽体自卸卡车的前装量产。伊敏露天矿2024年计划投入100台取消驾驶室无人驾驶用于生产作业。

兴盛露天矿总经理柳昆鹏介绍了无人驾驶的实践成果，该矿和华为通过一年的时间进行无人驾驶技术的联合打造，推动技术的规模商用，截止目前已实现3编组18辆车稳定运行，2023年底将实现30车的多编组作业。在作业效率方面，根据实际生产统计，2023年5月单编组无人驾驶和有人驾驶效率比拼（1个月作业数据）结果显示，无人驾驶作业效率已达到有人驾驶90％以上。截止2023年10月底，第二阶段多编组无人驾驶连续一周的实际生产作业效率统计，无人驾驶单编组每日产量超10000方，连续超出人工基线效率9000方，无人驾驶技术稳步提升，规模应用即将到来。

甘肃酒钢集团依托5G网络，部署了无人驾驶及重装远控方案，实现了露天矿全流程无人化开采。酒钢西沟矿副总经理黄绍威介绍：“酒钢西沟矿5G＋人工智能，针对穿孔、采掘、运输三个环节全部生产设备进行大规模智能化升级改造，目前已实现了12车、6铲、5钻全矿无人驾驶及重装远控部署。其中牙轮钻机远程智能控制系统实现一键自主作业、一机多控，单车生产效率达到人工效率97％；电铲远程操作系统实现远程视频拼接＋力反馈＋声音融合感知、铲齿监测、大块识别、一键装车等，铲装效率达到人工效率85％以上；矿卡无人驾驶系统实现矿卡自动装卸料、自动驾驶、环境感知避让，单车生产效率达到人工效率100％。”

面向未来，露天矿无人化规模应用将在矿山行业释放出巨大价值，实现“安全、少人无人、绿色高效”的目标。

(责编：曹淼、李源)

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