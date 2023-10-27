人民网武汉10月27日电 （记者 刘志华）今天下午，在2023媒体融合发展论坛“智慧融媒：趋势与前沿”分论坛上，“传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会”正式成立。面对当下富有挑战性的人工智能伦理问题，传播内容认知全国重点实验室将积极贯彻落实国家科技伦理治理政策，更好履行科技伦理管理主体责任。

落实国家科技伦理治理要求

人民网党委委员、监事会主席唐维红在分论坛上介绍说，当前，人工智能技术快速发展，带来巨大机遇与挑战。习近平总书记多次对科技伦理工作作出重要指示，多次强调“塑造科技向善的文化理念，让科技更好增进人类福祉”。

2022年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强科技伦理治理的意见》，对加强科技伦理治理作出系统部署，提出加快构建中国特色科技伦理体系，健全多方参与、协同共治的科技伦理治理体制机制，努力实现科技创新高质量发展与高水平安全良性互动，并要求“从事生命科学、医学、人工智能等科技活动的机构，研究内容涉及科技伦理敏感领域的，应设立科技伦理（审查）委员会”。

2023年10月，科技部会同教育部等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》，要求开展科技活动应坚持促进创新与防范风险相统一，客观评估和审慎对待不确定性和技术应用风险。

近日我国发布的《全球人工智能治理倡议》提出，各国应在人工智能治理中加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。

传播内容认知全国重点实验室重点研究认知智能。积极探索AI应用和治理之道，是实验室建设重要内容。实验室特成立科技伦理委员会。

七名知名专家受聘委员会委员

传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会由新闻传播、社会伦理、认知心理等行业内知名专家组成，总人数7名，设主任委员1名，委员6名。其中，复旦大学新闻学院教授、博士生导师李良荣担任主任委员。6名委员分别为暨南大学党委书记、教授、博士生导师林如鹏，北京大学人事部部长、心理与认知科学学院教授方方，清华大学新闻传播学院教授、博士生导师、智能媒体研究中心主任陈昌凤，中国人民大学新闻学院教授、博士生导师彭兰，复旦大学新闻学院教授、博士生导师张志安，上海社会科学院新闻研究所互联网治理研究中心主任方师师。

积极塑造科技向善文化理念和保障机制

据介绍，传播内容认知全国重点实验室科技伦理委员会主要负责统筹协调实验室科技伦理建设工作，研究分析国家相关部门的政策措施与发展思路，通过健全组织体系、完善制度规范、加强理论研究、开展伦理审查、促进宣传教育等相关工作，推动构建实验室科技伦理治理体系，促进实验室科研工作健康发展。

唐维红表示，面对当下富有挑战性的人工智能伦理问题，实验室将积极贯彻落实国家科技伦理治理政策，遵循“伦理先行、依法依规、敏捷治理、立足国情、开放合作”的科技伦理治理要求，更好地履行科技伦理管理主体责任，积极引领塑造科技向善的文化理念和保障机制。

(责编：董童、高雷)

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