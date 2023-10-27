10月27日，中国平安保险（集团）股份有限集团（以下简称“集团”）公布2023年前三季度业绩。报告显示，2023年前三季度，集团整体经营保持了较强的韧性，经营基本面稳固，金融核心主业保持平稳。实现归属于母集团股东的营运利润1124.82亿元，归属于母集团股东的净利润875.75亿元，年化营运ROE达16.7%。寿险及健康险业务新业务价值335.74亿元，可比口径下同比大增40.9%。医疗健康养老战略深入推进，2023年前三季度享有“+服务”权益的客户覆盖寿险新业务价值占比约68%。

综合金融战略持续推进，个人客户经营能效不断提升。平安坚持以客户为中心的经营理念，深耕个人客户，持续推进综合金融战略，夯实客群经营。个人业务结合集团生态圈优势，打造有温度的金融服务品牌，提供“省心、省时、又省钱”的一站式综合金融解决方案。截至2023年9月末，个人客户数近2.30亿，较年初增长1.5%；客均合同数2.99个。自2019年末至今，客户数增长了15.9%的同时，客均合同数增长了12.0%。

产险业务保持稳定增长。2023年前三季度，平安产险实现保险服务收入2,355.38亿元，同比增长6.8%；实现归属于母集团股东的营运利润99.65亿元。整体承保综合成本率同比上升1.6个百分点至99.3%，车险承保综合成本率为97.4%，持续优于行业。受台风暴雨灾害影响，车险与非车险赔付成本上涨，同时车险客户出行需求恢复，以及保证保险业务受市场环境变化影响，整体承保成本有所波动。持续为车主提供优质的服务，平安好车主平台历史累计注册用户数突破1.94亿人。

银行经营业绩保持稳健。2023年前三季度，平安银行实现净利润396.35亿元，同比增长8.1%。截至2023年9月末，平安银行不良贷款率1.04%，较年初下降0.01个百分点；拨备覆盖率282.62%，风险抵补能力保持良好。零售深化数字化转型，截至2023年9月末，平安银行管理零售客户资产（AUM）39988.48亿元，较年初增长11.5%；零售客户数12482.37万户，其中财富客户136.93万户，较年初增长8.2%。

“产品+服务”打造差异化优势，医疗健康生态赋能金融主业。截至2023年9月末，在平安近2.30亿的个人客户中有近64%的客户同时使用了医疗健康生态圈提供的服务，其客均合同数约3.42个、客均AUM达5.61万元，分别为不使用医疗健康生态圈服务的个人客户的1.6倍、3.4倍。

中国平安表示，将继续深耕金融主业，深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，持续提升经营管理水平，全面推进数字化转型，落实降本增效，保持利润分配政策的连续性和稳定性，维护股东价值投资和长期回报。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经