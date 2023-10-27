10月26日下午，2023舆论生态与品牌建设论坛在武汉召开。本次论坛由武汉市委网信办指导，人民在线主办。

论坛围绕中国互联网舆论生态现状与发展趋势、媒体的数字化转型与内容创新、媒体发展与企业舆论生态建设等话题，邀请相关政府部门领导、专家学者、城市代表、主流媒体负责人等共同探讨，旨在总结经验，分享创新案例，发挥社会评价科技在推动品牌建设方面的应用，帮助城市、企业和相关领域的从业者更好地理解舆论对品牌建设的影响，助推品牌建设工作高质量发展。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中指出，未来20年将是中国品牌大发展时期，在互联网时代，舆论生态对品牌建设有着至关重要的作用。人民在线提出的“社会评价科技”，建立起多维度的社会评价网络，成为城市形象、企业品牌的“舆论温度计”。以举办此次舆论生态与品牌建设论坛为契机，人民网还将继续发挥桥梁纽带作用，当好品牌建设的传播者、护航者、监督者，营造良好舆论生态，为推动中国品牌高质量发展作出积极贡献。

中国政策科学研究会会长、中国互联网发展基金会第一届理事会理事长、人民日报原副总编辑马利致辞

中国政策科学研究会会长、中国互联网发展基金会第一届理事会理事长、人民日报原副总编辑马利致辞表示，建设一套品牌建设的社会评价体系，对推动品牌建设、推动高质量发展都具有十分重要的现实意义。人民在线是人民日报、人民网旗下“党管数据”的理论和实践平台，是业界权威的舆情领航者，我们期待人民在线推出的“社会评价科技”，通过“政策风控”“高端咨询”和“舆评”等环节，继续把脉政策风向，为品牌建设贡献智慧支撑。

人民网舆情数据中心副主任，人民在线总编辑、副总经理单学刚发表主旨演讲

人民网舆情数据中心副主任，人民在线总编辑、副总经理单学刚在主旨演讲中总结了当前网络舆论生态新特点，介绍了人民舆情引领行业发展的15年历程，并梳理了新时代专业舆情机构发展面临的挑战。单学刚指出，当前网络舆论生态中，短视频等新传播方式渐成舆情策源发酵地，AIGC（人工智能生成内容）普及提高了信息甄别处置难度，传播技术更迭也进一步助推热点舆情扩散，让舆情发酵过程复杂化。同时，各级党政机关也越来越重视舆情管理工作，网络综合治理体系能力持续提升，也对舆情工作提出更高要求。在此背景下，人民舆情在舆情管理支持、网络智库建设、指标体系建构、数字经济研究、舆评中心打造、舆情培训演练等领域综合施力，引领行业发展，助力推动网络空间治理效能提升。

论坛期间，人民在线“15年15城”主题活动正式启动。本次活动于人民在线成立十五周年之际举办，以武汉市作为首城开启，后续还将落地天津、南京、济南、长沙等十四城，旨在回顾和展示舆情行业15年来的发展和变革，与行业客户、合作伙伴共同分享舆情以及大数据产业发展的实践和经验。

新京报副总编辑孙浩发表主题演讲

新京报副总编辑孙浩在题为“主动把握数字化转型新机遇 积极推进媒体深度融合高质量发展”的主题演讲中指出，在媒体融合的主战场上，唯有在危机中育先机，方能于变局中开新局。未来，新京报将始终努力把握媒体变革的本质，坚守融合转型定力，专注内容质量，找准未来发展的方位，深度激发内容创新、创造力，提升内容生产“智造”水平。

湖南省文化产业研究基地、湖南大学传媒与文化产业发展研究中心副主任，大瀚舆情与全媒体应用智库创始人，大湾区舆情与品牌形象协会会长梅文慧发表主题演讲

湖南省文化产业研究基地、湖南大学传媒与文化产业发展研究中心副主任，大瀚舆情与全媒体应用智库创始人，大湾区舆情与品牌形象协会会长梅文慧在主题发言中梳理了长沙等城市“出圈”的经验与趋势，结合团队案例分享了城市形象定位与国际化表达、文创赋能与大语言模型、口碑营销与舆情效能等理念与实践。梅文慧教授表示，对于网红城市传播，创意是引擎，短视频是主打，超级个体是新宠；对于品牌维护，舆评（舆情风险评估）是前提，技术是硬核，治理是关键。城市形象不能是追求一时流量的形象工程，既需要长期精心策划与推广，也需要筑牢品牌防火墙。

人民在线副总编辑朱明刚发布《2023品牌影响力建设观察报告》

论坛上，人民在线副总编辑朱明刚发布《2023品牌影响力建设观察报告》。《报告》认为，城市品牌需“走特色化路，打差异化牌”，重视本地群众参与共建共享，把握经济效益与民生需求的平衡，同时坚持守正创新、产业赋能。企业品牌应持续修炼内力，根植传统文化，久久为功打造“国潮”标杆，其次要做好国际化接轨，并强化企业品牌声誉风险管理。《报告》还指出，企业的品牌建设不仅可以树立良好的企业形象，也可以为城市品牌建设添砖加瓦，二者相互赋能、融合发展，将发挥“1+1＞2”的叠加效应。

此外，论坛还开展了“持续共荣：释放城市品牌价值 助力高质量发展”“协同创新：媒体发展与企业舆论生态建设”两场圆桌对话。

“持续共荣：释放城市品牌价值 助力高质量发展”主题圆桌

人民日报社《中国城市报》副总经理、中国城市品牌研究院院长常亮，陕西省委宣传部舆情信息处副处长孙锋利，天津市委宣传部对外新闻处四级调研员吴浩铭，武汉发布运营总监宋涛分享了对于舆论生态建设与城市品牌价值释放的思考，并介绍了各自在城市品牌建设中的经验。中央民族大学互联网平台企业发展与治理研究中心主任郭全中主持圆桌环节。

宋涛认为，城市品牌是“城市人设”，只有适合本地特点，和舆论环境形成良好配合，才能让品牌站得住、推得开。城市品牌建设，需“借势、联动、接地气”。孙锋利表示，良好的舆论生态能够激发城市品牌建设的创新活力，成为城市品牌传播的增压器，为城市品牌价值带来持久影响力。要发挥舆情的正向反馈作用，强化问题导向解决实际问题，为释放城市品牌价值营造良好舆论环境。吴浩铭表示，通过良好的舆论生态建设，可以树立具有公信力的城市形象，增加群众对社会治理的参与感、认同感，对于城市旅游业发展具有带动作用。常亮对交流作出总结点评，祝愿天津、武汉、西安等城市发挥优势，争做全球资源整合的枢纽；寄语武汉，期待武汉以世界眼光，国际标准，武汉特色，高点定位，争做国际品牌的发布地、国际组织的办公地、中国长江论坛的举办地，打造可持续发展的、有国际竞争力的世界亮点城市。

“协同创新：媒体发展与企业舆论生态建设”主题圆桌

在“协同创新：媒体发展与企业舆论生态建设”主题圆桌对话环节，与会嘉宾围绕媒体选题、品牌传播、新技术运用等话题充分交流。深圳怀新企业投资顾问股份有限公司总经理、人民在线董事李东平主持圆桌环节。

农民日报社秘书长、高级记者焦宏指出，媒体站好自己位置、守好自己阵地，利用媒体融合带来的先进装备，在为企业发展营造良好舆论环境中发挥了重要作用。为企业赋能，媒体应当培养专业人才，把专业问题讲给大众听、讲给企业听。中交投资有限公司华中分公司党委书记、总经理李志强，中铁十一局房地产公司党委副书记陈安伍、周黑鸭企业发展有限公司CEO张宇晨围绕企业讲好发展故事的相关案例展开分享，总结了企业在品牌建设中，推动与媒体的合作创新、树立“先做事后宣传”态度、挖掘企业独特性和差异性等经验。

(责编：曹淼、高雷)

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