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郎酒天富生态酿酒区揭牌投产

2023年10月27日17:58 | 来源：人民网
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10月23日，郎酒重阳下沙大典采取双会场联动方式，在郎酒庄园吴家沟生态酿酒区和天富生态酿酒区举办。活动现场，郎酒第六个生态酿酒区天富生态酿酒区揭牌投产。同时，郎酒股份向古蔺县庙林小学捐款100万元，进一步对古蔺县教育事业进行公益助学捐助。

图为郎酒天富生态酿酒区

郎酒天富生态酿酒区（受访者供图）

“天富生态酿酒区的投产，标志着郎酒同时布局了赤水河两大核心酱酒产区——大二郎产区（二郎镇、习酒镇）和大茅台产区（茅台镇、茅溪镇）。由此，郎酒二郎滩、黄金坝、盘龙湾、吴家沟和天富六大酿酒区，纵向贯通赤水河左岸黄金酿酒带，共同奔赴品质升级的星辰大海。”郎酒集团董事长汪俊林说。

汪俊林介绍，郎酒天富生态酿酒区的建设，是地理、历史条件及郎酒酿好酒的使命共同决定的。从二郎到茅溪49公里的赤水河谷，是酱酒黄金酿造带。这里谷深山峻、气候温热、微生物种群稳定多样，拥有得天独厚的酿酒生态。此次郎酒布局坐落于茅溪镇的天富生态酿酒区，即在“大茅台产区”的落子——茅溪镇与茅台镇直线距离25公里，共享自然资源优势。“融合多产区不同风格的酒体优势，郎酒酒体更加丰满，后味更加醇厚，更独具左岸酱酒的特色。”汪俊林表示。

(责编：曹淼、李源)
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