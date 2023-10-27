新华社北京10月27日电（记者谢希瑶）为进一步便利社区居民生活，商务部将组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”，推动品质商品、绿色智能家电、家居焕新、餐饮服务、汽车展销、再生资源回收进社区，活动时间为2023年11月1日至12月31日。

商务部27日公布组织开展“2023全国一刻钟便民生活节”活动的通知。根据通知，活动以“百城千圈联动 便利美好生活”为口号，按照“政府搭台、企业唱戏、多方联动、居民受益”方式，广泛调动各类主体参与，切实增强社区居民获得感、幸福感、满足感。

通知提出，推动品质商品进社区，鼓励聚焦老字号、国潮商品、进口商品、文创产品等，在社区开展巡回展、嘉年华、文化周等形式多样的展示展销活动；推动绿色智能家电进社区，鼓励在社区举办家电促销活动，通过政府支持、企业促销等方式，推进绿色智能家电以旧换新；推动家居焕新进社区，鼓励家居卖场、家居产品和家装企业、电商平台，在社区组织开展优惠促销活动；推动餐饮服务进社区，鼓励发放社区餐饮消费券、优惠券，开展美食节、美食汇、美食大赛等各具特色的体验活动和老年助餐服务；推动汽车展销进社区，鼓励在有条件的社区开展汽车展示展销、体验试驾等活动；推动再生资源回收进社区，鼓励在社区设置废旧家电家具等临时存放点，方便居民装修、搬家。

据了解，活动鼓励便民生活圈前三批150个试点城市2973个便民生活圈行动起来，自主确定活动内容和举办时间，因地制宜开展便民服务主题活动。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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