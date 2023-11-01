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共商融合 共谋发展

——2023媒体融合发展论坛综述

本报记者 王 洲 吴 君 陈世涵
2023年11月01日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年是习近平总书记作出“加快传统媒体和新兴媒体融合发展”重要指示10周年。10年来，主流媒体深入学习贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的重要论述，主力军全面挺进主战场，全媒体传播体系不断完善，党的声音传播得更深更广，媒体融合发展取得重大进展和显著成效。

　　习近平总书记对宣传思想文化工作作出重要指示，强调“着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力”，为推动媒体融合发展再上新台阶指明了前进方向，提供了根本遵循。

　　新征程新使命，新格局新作为。10月27日，由人民日报社与湖北省武汉市委、市政府共同主办的2023媒体融合发展论坛在武汉市举行。来自中央和国家机关有关部委负责同志、中央和地方媒体负责同志、专家学者和企业代表等500余人共商融合、共谋发展。

　　坚持正确方向，担当文化建设新使命

　　论坛开幕式上，一条视频引人注目。

　　从《中国一分钟》到《数说70年》，从《“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”网上展馆》到《2021，送你一张船票》……201秒的剪辑，是对300多件中国新闻奖融合报道获奖作品的回顾，也是对主流媒体十年融合发展之路的回溯。

　　与会嘉宾表示，主流媒体的融合产品有思想、有温度、有品质，关键在于旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向。

　　中宣部副秘书长汤恒在主论坛开幕式致辞时表示：“旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向是党的新闻舆论工作的生命线。无论媒体融合发展到什么程度，媒体形态发生什么变化，新闻舆论工作在把牢方向导向上都不能有丝毫动摇，必须始终体现党的意志、反映党的主张。”

　　“时习之”等名栏目不断涌现，“时光博物馆”等名品牌屡屡“破圈”……作为党中央机关报，人民日报在融合发展的道路上始终坚持导向为魂，发挥主流媒体优势，加强舆论引导，为社会主义现代化建设营造良好舆论环境，提供强大舆论支持。

　　“我们要深入学习贯彻习近平文化思想，深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，坚决做到‘两个维护’，坚持政治家办报和党性原则，确保全媒体传播沿着正确导向发展，让正能量更强劲，主旋律更高昂，不断巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。”人民日报社总编辑于绍良说。

　　“方向是根本，要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想引领互联网内容建设。”中央网信办、国家网信办总工程师孙蔚敏表示，主流媒体要充分发挥媒体融合优势，当好主力军、守好主阵地、挺进主战场。

　　10年来，武汉市深入贯彻习近平总书记关于媒体融合发展的重要指示精神，加快推动市属媒体深度融合。“我们要深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负起新的文化使命，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，推动媒体融合向纵深发展，进一步巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，让正能量更充沛、让主旋律更响亮！”湖北省委常委、武汉市委书记郭元强说。

　　做好新闻舆论工作，担当文化建设新使命，主流媒体必须有一支政治强、业务精、作风优的全媒型人才队伍。中国记协党组成员、书记处书记吴兢介绍，中国记协将进一步创新理念，完善中国新闻奖、长江韬奋奖评选，为人才建设树立新标杆；进一步创新服务，加强中国记协媒体融合“智库”建设，以专业引领推动队伍升级转型。

　　厚植创新沃土，紧抓机遇应对挑战

　　在2023媒体融合发展论坛“智融未来”·AI成果展示会“AI之夜”现场，京剧演员与虚拟数字人“跨屏合作”，一段《新定军山》引来叫好声不断。惟创新者强。与会嘉宾认为，新征程上，必须写好创新这篇大文章，让媒体融合实现高质量发展。

　　近年来，一批展现创新成果的新闻产品不断走进公众视野。论坛上，一个个鲜活的创新案例让与会者眼前一亮。

　　在“融合十年：机遇与挑战”分论坛上，长城新媒体集团党委副书记、总编辑王悦路带来内容创新的经验：“我们坚持聚焦百姓愿望、找准百姓视角、树牢百姓态度，对时政新闻中的专业术语、抽象理念进行通俗化解读，用大白话讲清大道理，让外行也能看懂门道。”

　　技术创新方面，新华社副社长刘健表示：“新华社始终保持对现代信息科技的敏锐性，牢牢把握数字化、智能化发展方向，坚持技术有效赋能，努力走在融合发展第一方阵。”

　　创新还体现在运营模式中。长江日报运行的武汉城市留言板是武汉市民热线12345的网络入口，已有160多家单位入驻；山东省推动县级融媒体中心建好“五大中心”，搭建群众爱用的“一站式”掌上服务平台……

　　中央广播电视总台副台长胡劲军认为，主流媒体需不断推进从终端技术、内容生态到传播渠道、生产平台全方位的转型升级，探索建立“服务+”的运营模式，向着平台化、生态化、人本化、社会化发展的媒体持续深度融合。

　　创新带来融合发展的机遇，也带来急需应对的挑战。针对生成式人工智能暴露出的网络安全等风险问题，国家网信办会同相关部门制定出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》，实现促进创新和规范治理相结合。

　　在“智慧融媒：趋势与前沿”分论坛上，传播内容认知全国重点实验室宣布正式成立科技伦理委员会，以更好履行科技伦理管理主体责任。“此举将进一步推动人工智能技术向真向善，引领人工智能科技伦理体系创新发展。”上海社会科学院新闻研究所互联网治理研究中心主任方师师说。

　　拓展平台渠道，向世界讲好中国故事

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势，大力推动国际传播守正创新，作出加强和改进国际传播工作、构建具有鲜明中国特色的传播体系的重大部署。与会嘉宾认为，向世界讲好中国故事、传播好中国声音，是媒体融合发展的应有之义。

　　建设老挝南塔河1号水电站、中老铁路外部供电项目……南方电网公司推进澜湄区域电网建设，见诸海外媒体的报道超1万篇次。

　　“中国式现代化的伟大实践中有太多精彩的故事，急需用融通中外的精彩叙述对外传播开来。”人民日报社副总编辑徐立京表示，“要积极构建中国话语和中国叙事体系，用中国理论阐释中国实践，用中国实践深化中国理论，打造融通中外的新概念、新范畴、新表述，讲出中国味。”

　　“国际传播：交流与交融”分论坛上，武汉市委常委、宣传部部长吴朝安介绍，近年来，武汉深入挖掘当地传统文化特色，开展各类对外交流活动，推动舞台艺术、书法、绘画等文化项目走出去，更好地促进文明互鉴，增进民心相通。

　　讲好中国故事离不开构建平台。武汉的长江国际传播中心、云南省南亚东南亚区域国际传播中心、黑龙江黑河市等边境口岸城市的“边境之窗建设工程”……不同地区、不同特色的国际传播平台让人眼前一亮。

　　中国日报在融合发展中不断完善全媒体传播渠道，强化打造自主可控的传播平台，同时加快借力发展，中国观察报覆盖500万海外主流受众。中国日报社副总编辑孙尚武介绍，中国日报把深度融合发展作为“一把手”工程，加快推动主力军全面挺进主战场，强化以媒体深度融合赋能国际传播，以高质量融媒产品占领和引导国际舆论主战场。

　　（本报记者曹树林、冯华、田豆豆、周小苑、史鹏飞、宋静思参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2023年11月01日 14 版）

相关报道：

在多重张力的平衡中推进媒体融合事业

加快推进全媒体传播体系建设

以深度融合发展提高国际传播效能

“智融未来”·AI成果展示会——智能技术赋能生活

传播内容认知全国重点实验室成立科技伦理委员会

把握融合规律 提升传播质效

(责编：岳弘彬、牛镛)
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