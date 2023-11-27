以“链接世界 共创未来”为主题的首届中国国际供应链促进博览会将于11月28日至12月2日在北京举行。这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。本次展会展览总面积10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和供应链服务展区。目前，中国国际展览中心顺义馆内部布展工作正在有序进行。

新华社记者 任超 摄