交通银行首次入选全球系统重要性银行名单
2023年11月28日08:30 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行首次入选全球系统重要性银行名单
11月27日，金融稳定理事会（FSB）发布2023年全球系统重要性银行名单，交行正式入选。
近年来，交行坚决贯彻落实党中央决策部署，履行金融工作职责使命，在加大服务实体经济力度的同时，提升金融服务精准性与有效性，业务发展继续保持“稳中有进、稳中提质”的良好态势，市场地位不断夯实，国际影响力持续加强。在英国《银行家》杂志公布的2023年度全球银行千强榜单中，按照一级资本排名，交通银行以1454.43亿美元位居全球银行第9位。
全球系统重要性银行规模大，业务复杂性高，与其他金融机构关联性强，在金融体系中提供关键服务，其稳健经营关系到金融体系的整体稳定。
下一步，交通银行将对照全球系统重要性银行有关监管要求，不断强化经营管理水平，实现长期良性稳健发展，以高质量发展为服务实体经济、维护金融稳定作出更大贡献。
(责编：董童、杨迪)
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