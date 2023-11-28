人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行首次入选全球系统重要性银行名单

2023年11月28日08:30 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：交通银行首次入选全球系统重要性银行名单

　　11月27日，金融稳定理事会（FSB）发布2023年全球系统重要性银行名单，交行正式入选。

　　近年来，交行坚决贯彻落实党中央决策部署，履行金融工作职责使命，在加大服务实体经济力度的同时，提升金融服务精准性与有效性，业务发展继续保持“稳中有进、稳中提质”的良好态势，市场地位不断夯实，国际影响力持续加强。在英国《银行家》杂志公布的2023年度全球银行千强榜单中，按照一级资本排名，交通银行以1454.43亿美元位居全球银行第9位。

　　全球系统重要性银行规模大，业务复杂性高，与其他金融机构关联性强，在金融体系中提供关键服务，其稳健经营关系到金融体系的整体稳定。

　　下一步，交通银行将对照全球系统重要性银行有关监管要求，不断强化经营管理水平，实现长期良性稳健发展，以高质量发展为服务实体经济、维护金融稳定作出更大贡献。

(责编：董童、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国人民银行：物价短期还将维持低位 未来将回归常态水平
　　人民网北京11月28日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）显示，物价短期还将维持低位，未来将回归常态水平。近期我国CPI同比在0附近运行，主要是受去年同期猪肉价格较快上涨的基数影响，核心CPI同比保持基本稳定，服务CPI较上半年还有所加快，与经济恢复向好的走势基本一致，PPI降幅也总体趋于收敛。…
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网北京11月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月28日08时至29日08时，内蒙古中部、西藏大部、青海西南部、吉林东部等地有5级、阵风6级的大风，其中，西藏南部、青海西南部、吉林东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风；台湾海峡、巴士海峡、南海东北部和西南部海域将有7-8级、阵风9级的偏东到东北风。 11月29日08时至30日08时，内蒙古中东部、新疆北疆北部、河北北部等地有5级、阵风6级的大风，其中，新疆北疆北部、内蒙古东部等地部分地区有6级、阵风7-8级的大风；东海偏西海域、台湾海峡、巴士海峡、南海东北部海域将有7-8级、阵风9级的偏东到东北风。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部