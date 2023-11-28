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上海农商银行荣获上海环境能源交易所“碳金融实践奖”

2023年11月28日08:37 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行荣获上海环境能源交易所“碳金融实践奖”

　　近日，上海环境能源交易所举办“上海碳市场开市十周年暨2022年度获奖单位颁奖活动”，上海农商银行荣获“碳金融实践奖”。

　　作为全国首家环境能源类交易平台，上海环境能源交易所是国内碳管理、碳金融、碳中和领域的先行者，本次获评的“碳金融实践奖”也是该领域最具公信力和影响力的权威奖项之一。自碳达峰、碳中和战略提出以来，上海农商银行积极开拓制定SHEA授信业务、CCER质押授信业务等碳金融产品和服务，逐步健全碳资产融资闭环；先后创新落地国内首单CCER未来收益权质押贷款、全国首单医纺业SHEA质押授信、CCER质押贷款等业务。碳资产融资业务能够有效盘活企业碳资产，增强信用担保能力，全面拓宽融资渠道。截至2023年9月末，该行绿色信贷余额581.44亿元，较年初增幅33.46%。

　　除了提供碳金融服务，上海农商银行全面提升碳要素市场的综合服务能力，2023年实现了上海碳排放交易清算银行的系统接入；积极探索CCER抵消机制，打造了国内首家“碳中和科技支行”；推进绿色低碳网点建设，分支机构获评上海市“绿色银行示范网点”。

　　随着CCER市场重启，全国温室气体自愿减排交易市场（CCER）将创造巨大的绿色市场机遇。上海农商银行将积极践行国家“双碳”战略目标，围绕“打造长三角最具绿色发展底色的银行”的战略目标，持续深耕碳金融、碳普惠、碳账户、气候投融资等领域，创新金融产品和服务，助力企业绿色低碳转型发展，打响本行绿色金融服务品牌。

(责编：董童、杨迪)
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