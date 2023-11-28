近日，中国银行防城港分行深入贯彻落实中央金融工作会议精神，主动融入地方经济社会发展大局，深化运用“四下基层”工作方法，创新金融场景，助力富民兴边。

东兴是我国与东盟国家陆海相连的广西边陲小城，近年来充分利用国家给予边民的优惠政策，大力支持落地加工产业发展。由于缺乏抵押物，当地落地加工企业不同程度存在融资难、融资贵的困境。

中国银行防城港分行增强调研走访针对性，通过大量走访当地落地加工企业和边民，着力找准服务当地特色产业发展的结合点，提升金融助力企业降本增效的能力，以实际行动深入贯彻中央金融工作会议精神。

近日，中国银行总行第15巡回督导组、广西区分行普惠金融部、防城港分行以及辖属东兴支行四级联动，开展专题调研。深入东兴互市贸易区，了解东兴落地加工企业整体情况、进出口及产业发展相关政策；实地走访东兴边民互市贸易浮桥，了解中越边民互市贸易主要运输通道运作模式和业务开展情况；与当地监管部门、边贸落地加工企业召开座谈会，面对面听取企业意见建议和金融服务需求；与基层支行员工交流座谈，倾听一线业务办理难点、堵点，就建章立制、创新产品、担保抵押、把控风险、提升服务等进行研讨。实现了上下联动、推动发展、转变作风等工作同频共振、一体推进。

收集企业的诉求后，中国银行防城港分行结合疫情恢复后小微企业发展特点，选取典型企业“解剖麻雀”；针对企业提出加强产品创新、提高审批实效、贷款资金使用等问题，召开专题会议研讨；主动对接政府，与企业多次沟通，量身定制授信方案，打通政府、企业、银行三个渠道，打造了东兴落地加工产业链场景，成为当地首家批量搭建此场景银行，可按不超过企业纳税收入的30%来核定信用贷款额度，支持“财产+信用”、“担保+信用”等模式叙做贷款。在前期有针对性的基层调研的基础上，实现走访对象需求精准对接、政策精准供给、服务精准施策。

广西东兴某食品工贸开发有限公司是一家边民互市贸易商品落地加工企业，主要对从越南进口的鱼、虾等水产品进行加工。3月份口岸恢复通关以来，中国银行防城港分行主动服务，运用落地加工产业链场景，针对企业需求提供1000万元普惠贷款，帮助企业加快恢复生产，2023年1至10月，该公司总体业绩同比增长115%，经营效益恢复向好。

借助这一有效的创新服务模式，截至目前，东兴当地已有6家落地加工企业获得中国银行贷款批复，授信金额2000万元；其中3家企业成功投放，信用贷款800万元，信用贷款占比达到40%。

中国银行防城港分行相关负责人表示，下一步，该行将继续深化运用“四下基层”工作方法，主动对标同业、对标市场，以思考再深入、走访再勤快、调研再精准，探索延伸服务场景，让金融创新的成果惠及更多的边民。

(责编：曹淼、高雷)

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