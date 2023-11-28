人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让冷资源成热经济激发冰雪消费活力

王石川
2023年11月28日08:52 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明时评】让冷资源成热经济激发冰雪消费活力

据报道，11月以来，随着气温降低，国内各大滑雪场陆续开板。11月1日到19日，滑雪门票团购线上订单量比2019年同期增长788%，不少旅游服务平台已推出多条包含黑龙江、吉林、新疆等目的地的国内滑雪游线路。

冰天雪地入眼底，赏冰滑雪正当时。河北省张家口市崇礼区一个滑雪小镇，日均滑雪人数超3000人次；大批南方游客和滑雪发烧友光临北极漠河，雪场游客接待量远超往年……冰雪运动正兴起，雪场上驰骋的身影、雪道上矫健的身姿，展现的是速度与激情，带给人们的是力与美的体验。

2022年初，我国成功举办北京冬奥会，“带动三亿人参与冰雪运动”从梦想照进现实，冰雪运动俘获更多人的喜爱。2025年第9届亚冬会将在黑龙江举办，不仅为黑龙江发展冰雪运动带来新机遇，也将进一步吸引和激励更多人参与冰雪运动。

绿水青山是金山银山、冰天雪地也是金山银山。一定程度上说，冰雪运动、冰雪产业、冰雪旅游是一体的。很多人千里迢迢跑到黑龙江等地赏雪滑冰，既带来了人气，也带来了财气，直接推动了当地冰雪旅游产业的发展。游客玩得好，快乐、尽兴而又有获得感，他们才会由“头回客”变为“回头客”，真正多来、常来。

首先，需要不断提供丰富的场地和设备，以及优质的服务。其次，需要不断优化人文环境，让游客玩得既开心又安心。据了解，最近东北一些冰雪旅游地从优化冰雪文旅产品、健全服务保障、落实奖励激励机制等方面发力，倾力打造优良的制度环境，提高游客的满意指数。比如，组织开展冬季旅游市场专项整治行动、住宿行业专项提升行动、旅游交通专项提升行动等，持续净化旅游市场环境。再比如，开展冬季护游工作，全力保障游客在林区乐赏冰雪吃得放心、住得舒心、玩得安心。

冰雪旅游，大有可为；优化环境，前景无限。《“十四五”旅游业发展规划》提出“构建旅游空间新格局”，进一步明确：东北地区推进旅游业转型升级，提升旅游服务水平，大力发展寒地冰雪、生态旅游等特色产业，打造具有国际影响力的冰雪旅游带。由此可见，发展冰雪旅游，不仅是东北地区的事，也是全国构建旅游空间新格局的需要。

当前，冰雪旅游发展迎来绝佳时机。发展冰雪旅游，既要着眼于满足人们不同层次的旅游需求，也当立足于变资源优势为发展优势，加深打造充满活力的新兴产业，加快塑造良好的地区形象。瞄准发力点，努力打造冰雪产业体系，努力厚植冰雪人才资源，努力打造冰雪文旅品牌，让“冷资源”变成“热经济”，推动冰雪旅游实现高质量发展。

（作者：王石川，系媒体评论员）

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
李毅中：实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新
　　人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国工业经济联合会会长、工业和信息化部原部长李毅中表示，实现新型工业化要靠创新驱动和科技创新。…
张军扩：要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造
　　人民网北京11月27日电 （记者孙博洋）11月25至26日，以“推进新型工业化 培育新质生产力”为主题的2023（第八届）中国制造强国论坛在河北保定举行，各界专家学者就中国制造业发展趋势进行了深入探讨。论坛上，中国发展研究基金会理事长、国务院发展研究中心原副主任张军扩表示，要以更大力度持续推进制造业数字化转型和智能化改造。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部