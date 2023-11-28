王石川

原标题：【光明时评】让冷资源成热经济激发冰雪消费活力

据报道，11月以来，随着气温降低，国内各大滑雪场陆续开板。11月1日到19日，滑雪门票团购线上订单量比2019年同期增长788%，不少旅游服务平台已推出多条包含黑龙江、吉林、新疆等目的地的国内滑雪游线路。

冰天雪地入眼底，赏冰滑雪正当时。河北省张家口市崇礼区一个滑雪小镇，日均滑雪人数超3000人次；大批南方游客和滑雪发烧友光临北极漠河，雪场游客接待量远超往年……冰雪运动正兴起，雪场上驰骋的身影、雪道上矫健的身姿，展现的是速度与激情，带给人们的是力与美的体验。

2022年初，我国成功举办北京冬奥会，“带动三亿人参与冰雪运动”从梦想照进现实，冰雪运动俘获更多人的喜爱。2025年第9届亚冬会将在黑龙江举办，不仅为黑龙江发展冰雪运动带来新机遇，也将进一步吸引和激励更多人参与冰雪运动。

绿水青山是金山银山、冰天雪地也是金山银山。一定程度上说，冰雪运动、冰雪产业、冰雪旅游是一体的。很多人千里迢迢跑到黑龙江等地赏雪滑冰，既带来了人气，也带来了财气，直接推动了当地冰雪旅游产业的发展。游客玩得好，快乐、尽兴而又有获得感，他们才会由“头回客”变为“回头客”，真正多来、常来。

首先，需要不断提供丰富的场地和设备，以及优质的服务。其次，需要不断优化人文环境，让游客玩得既开心又安心。据了解，最近东北一些冰雪旅游地从优化冰雪文旅产品、健全服务保障、落实奖励激励机制等方面发力，倾力打造优良的制度环境，提高游客的满意指数。比如，组织开展冬季旅游市场专项整治行动、住宿行业专项提升行动、旅游交通专项提升行动等，持续净化旅游市场环境。再比如，开展冬季护游工作，全力保障游客在林区乐赏冰雪吃得放心、住得舒心、玩得安心。

冰雪旅游，大有可为；优化环境，前景无限。《“十四五”旅游业发展规划》提出“构建旅游空间新格局”，进一步明确：东北地区推进旅游业转型升级，提升旅游服务水平，大力发展寒地冰雪、生态旅游等特色产业，打造具有国际影响力的冰雪旅游带。由此可见，发展冰雪旅游，不仅是东北地区的事，也是全国构建旅游空间新格局的需要。

当前，冰雪旅游发展迎来绝佳时机。发展冰雪旅游，既要着眼于满足人们不同层次的旅游需求，也当立足于变资源优势为发展优势，加深打造充满活力的新兴产业，加快塑造良好的地区形象。瞄准发力点，努力打造冰雪产业体系，努力厚植冰雪人才资源，努力打造冰雪文旅品牌，让“冷资源”变成“热经济”，推动冰雪旅游实现高质量发展。

（作者：王石川，系媒体评论员）

(责编：杨曦、陈键)

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