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全国工业企业利润连续三个月实现正增长

2023年11月28日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：全国工业企业利润连续三个月实现正增长

本报北京11月27日电（记者董蓓）国家统计局27日发布数据显示，1至10月份，全国规模以上工业企业利润同比下降7.8%，降幅较1至9月份收窄1.2个百分点，今年3月份以来利润降幅逐月收窄。其中，10月份规上工业企业利润同比增长2.7%，连续3个月实现正增长，工业企业效益持续改善。

工业企业累计营收转为增长。1至10月份，规上工业企业营业收入同比增长0.3%，由1至9月份同比持平转为增长。其中，10月份规上工业企业营业收入同比增长2.5%，增速较9月份加快1.3个百分点，连续4个月回升。

三大门类利润均有回升，超七成行业利润改善。1至10月份，采矿业、制造业利润同比降幅较1至9月份分别收窄0.2、1.6个百分点，电力热力燃气及水生产和供应业利润同比增长40.0%，增速加快1.3个百分点。1至10月份，在41个工业大类行业中，有30个行业利润增速较1至9月份加快或降幅收窄、由降转增，利润回升面达73.2%。

随着下游需求不断恢复，原材料行业产品价格总体回升，营收增长加快，利润持续改善。1至10月份，原材料制造业利润同比降幅较1至9月份收窄4.8个百分点。其中，10月份原材料制造业利润增长22.9%，继续保持较快增长，对规上工业利润增长贡献最大。

受益于扩内需促消费政策效果持续显现，消费市场逐步回暖，消费品行业利润持续恢复。1至10月份，消费品制造业利润降幅较1至9月份收窄0.8个百分点。其中，10月份消费品制造业利润增长2.2%，连续3个月增长。

装备制造业利润持续增长。1至10月份，装备制造业利润同比增长1.1%，继续保持增势。装备制造业利润占规上工业的比重为35.1%，同比提高3.1个百分点。

“总体看，1至10月份工业企业利润持续恢复向好。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示，下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效发挥金融资源促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业作用，着力扩大国内需求，激发经营主体活力，推进传统产业改造升级，培育壮大新兴产业，塑造工业经济发展新优势，推动工业经济高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)
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