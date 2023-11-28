原标题：我国首张高轨卫星互联网初步建成

新华社北京11月27日电（记者宋晨）记者近日从航天科技集团了解到，首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”共建国家沿线重点区域的高轨卫星互联网初步建成。

近年来，随着中星16号、中星19号和中星26号高通量通信卫星相继成功发射，中国航天科技集团有限公司中国卫通已初步建成首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”共建国家沿线重点区域的高轨卫星互联网。

2023年2月23日，中星26号卫星成功发射入轨，已先后完成东经125度轨位的定点、在轨交付、测试验证等工作，并于6月开始提供服务，目前运行正常。

该星是我国首颗超百Gbps容量高通量通信卫星，采用我国自主研发的东方红四号增强型卫星平台，是满足卫星互联网及通信传输要求的新一代高通量通信卫星。

“高通量通信卫星的优势是带宽非常宽，传输速率非常快。”中国卫通专家介绍，好比我们在家上网，网络由2G、3G到了5G，带宽越宽，下载视频或者是进行视频通话，就越顺畅，体验就越好。

未来，中国卫通将推动更大单星容量卫星建设，预计到“十四五”末期，高通量通信卫星总容量将超过500Gbps，届时，将为我国及“一带一路”共建国家沿线航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供高速的专网通信和卫星互联网接入服务。

同时，还将为边远地区提供安全可靠、无缝覆盖的信息传输手段，进一步缩小城乡“数字鸿沟”，并有效满足航空航海市场对于宽带通信的巨大需求，在为国家数字经济发展筑牢基础网络能力的同时，也为卫星互联网业务提供可持续发展的新商业模式。

(责编：杨曦、陈键)

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