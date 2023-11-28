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我国将开展城市社区嵌入式服务设施建设

刘园园
2023年11月28日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：我国将开展城市社区嵌入式服务设施建设

为更好推动优质普惠公共服务下基层、进社区，国家发展改革委会同有关部门研究制定了《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（以下简称《实施方案》），近日由国务院办公厅转发各地方各部门贯彻落实。11月27日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，对《实施方案》以及我国城市社区嵌入式服务设施建设有关情况进行了介绍。

“社区是城市公共服务和城市治理的基本单元。社区虽小，却连着千家万户，是承载人民群众美好生活的重要空间。当前，我国65%以上的人口生活在城市，居民主要生活在社区。”国家发展改革委社会发展司司长刘明在发布会上表示，能否在家门口享受到优质普惠的公共服务、在“小社区”满足人民美好生活需求，是“关键小事”，更是“民生大事”。

城市社区嵌入式服务设施建设工程具体建什么？怎么建？

刘明介绍，《实施方案》明确，要按照规模适度、经济适用、服务高效的原则，鼓励开展嵌入式服务设施建设。重点推广和优先建设（改造）功能复合集成的社区嵌入式服务综合体（社区服务中心），为居民提供一站式服务。暂时不具备条件的社区，可“插花”式分散建设功能相对单一的嵌入式服务设施。

“补齐社区设施短板是一个方面，依托设施为民服务才是我们的目的。”刘明谈道，《实施方案》提出，社区嵌入式服务设施主要是面向社区居民，提供养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等一种或多种服务。各地要按照精准化服务要求，优先和重点发展当前群众急需紧缺的服务，比如“一老一小”、社区助餐、儿童托管等，逐步补齐其他服务，确保便捷可及、价格可承受、质量有保障。

《实施方案》还明确，城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点，每个试点城市选择100个左右社区作为社区嵌入式服务设施建设先行试点项目。到2027年，在总结试点形成的经验做法和有效建设模式基础上，向其他各类城市和更多社区稳妥有序推开，逐步实现居民就近就便享有优质普惠公共服务。

住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁在发布会上透露，自2024年开始，住房城乡建设部将在地级及以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检延伸到群众身边，将小区、社区、街区列为城市体检的基本单元，查找出社区养老服务设施、婴幼儿照护服务设施、公共活动场地、文化活动中心等设施配建不达标、功能不完善、服务不到位的问题短板，列出问题台账、录入信息平台并实施动态更新，为社区服务设施的科学规划、合理布局、精准嵌入提供有力支撑。

(责编：杨曦、陈键)
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