我国首款电力电子仿真测试平台规模化应用
2023年11月28日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：我国首款电力电子仿真测试平台规模化应用
科技日报讯 （记者华凌）记者11月26日从中国电力科学研究院获悉，该院历时3年成功开发出我国首套电力电子小步长仿真测试平台（REsim），解决了大规模新能源并网电力电子装备小步长实时仿真测试的难题。
电力电子设备暂态特性准确模拟是解决大规模新能源基地精准仿真分析的重要手段之一。据了解，该平台可模拟光伏/储能自定义拓扑与电网典型故障工况，支持各类并网变流器模型一键导入，可满足单机和机群仿真测试，最小仿真步长优于1微秒。REsim从模型精度、仿真精度、电网模型和自动化测试等多个方面实现技术突破，具备了自主可控的新能源“模型—测试—分析—报告”一体化测试能力。
今年5月25日，在第十六届（2023）国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（SENC）上，中国电力科学研究院与上能电气股份有限公司举行了REsim的授权交接仪式，代表着我国首套全国产化电力电子小步长仿真测试平台完成交付。
据介绍，该平台目前已在新能源高占比的多个省级电科院、光伏储能逆变器厂家开展应用，为新能源弱电网适应能力测试、构网型控制技术开发和模型参数一致性校验，提供国产化替代方案，为我国新能源并网仿真验证提供了有效支撑。
(责编：杨曦、陈键)
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