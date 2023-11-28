原标题：第二届数贸会总签约金额达1558.5亿元

科技日报杭州11月27日电 （记者江耘 实习生卢馨怡）第二届全球数字贸易博览会27日在浙江杭州闭幕。记者从闭幕发布会上获悉，本届数贸会期间，来自德国、法国、日本、匈牙利、新加坡、中国香港等国家和地区的500强和行业龙头企业现场签约项目32个，总签约金额1558.5亿元。其中，外商投资项目11个，总投资额17亿美元，占投资类项目数的39.3%。

本届数贸会以“数字贸易 商通全球”为主题，突出专业化、国际化、市场化三大特色。来自25个国家和地区的1018家企业线下参展，367家企业通过数贸会云平台在线上参加展览。1.5万余名专业采购商参会，其中境外参展商1700余人，100多个国际采购团来到数贸会现场商洽合作。

据介绍，开幕式、10场主题论坛和94场配套活动，累计发布了《中国数字贸易发展报告》《“丝路电商”合作发展报告》《国家文化出口基地第三批创新实践案例》《数字贸易发展与合作杭州倡议》等各类行业报告、实践案例、规则标准、合作倡议等成果120项，推动形成更多数字贸易发展全球共识。其中，《数字贸易发展与合作杭州倡议》呼吁通过全球数字贸易博览会平台开展务实合作，促进共享数字贸易发展机遇，推动世界经济复苏和增长。

会上宣布，第三届全球数字贸易博览会将于2024年9月25日至29日在浙江举办。

(责编：杨曦、陈键)

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