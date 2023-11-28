原标题：浙商银行：十五条举措惠企惠民，助力经济高质量发展

浙商银行近期组织开展“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”。11月27日，系列活动首场发布会上，浙商银行围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章全面发力，重磅推出惠企惠民十五条举措，全面焕新措施机制，持续加大减费让利力度，降低企业经营成本，切实助力金融强国建设和经济高质量发展。

浙商银行党委书记、董事长陆建强在发布会上表示：浙商银行一直致力于推动高质量发展，这次根据中央金融工作会议精神，从善本价值导向出发制定了惠企惠民十五条举措。与以往政策相比，主要有凸显“善”的价值导向，坚持客户为中心减费让利、创新产品等特色内容。在这过程中，焕新的不仅仅是金融的服务功能，更重要是金融的价值和金融人的站位和格局，真正把金融服务的落脚点放到经济的高质量发展和社会真正得到实惠上来。

坚持回归本源，构建服务五篇文章长效工作机制

中央金融工作会议明确，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

专家认为，“五篇大文章”的提出，有助于优化资金供给结构，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务；也为深化金融供给侧结构性改革、持续提升金融服务实体经济质效指明了方向。

浙商银行积极落实中央金融工作会议要求，不断提升政治站位，坚持金融功能第一性，创新提出“善本金融”理念和“浙银善标”体系，全面建立了客户向善的量化体系，明确“善”的标准，对“善”的客户适当提高宽容度，持续引导经营资源、财务资源向符合要求的重点善标客户配置。

结合“五篇大文章”，浙商银行通过惠企惠民十五条举措强化顶层机制构建，深化“浙银善标”落地，坚持客户中心精准服务五大领域“善”的企业。据悉，该行将通过科技赋能、数字化转型提升经营效率和服务能力，把更多的金融资源投向高端制造业、高科技、绿色、普惠等领域符合“善标”的客户群体，并给予利率优惠，通过发挥金融的放大器功效，营造“金融向善”和“客户向善”同向同行的氛围。

同时，浙商银行还将继续大力擎旗金融顾问制度，加强与当地金融机构、中介机构等“N”种资源的协作，整合优势资源，为企业提供综合性解决方案，切实保障十五条举措的有效落地。目前，该行已牵头组建了金融顾问工作室82家，金融顾问队伍达3400多名，据不完全统计，金融顾问累计对接企业超7万家，累计落实融资超5000亿元。

强化科技金融，深化科技企业全生命周期服务

创新驱动发展，有赖于更加完善的科技金融体系。

为做好“科技金融”这篇文章，浙商银行出台一揽子政策深化科技企业全生命周期服务，洞察科技领域企业核心需求场景。对初创期、成长期科技企业，浙商银行践行金融支持科技企业的使命担当，加强对这类企业的扶持和培育，对符合要求的科技领域企业给予利率优惠。同时，迭代升级服务模式，用好“人才贷”“科创积分贷”“科创共担贷”等特色产品，对符合要求的专精特新、拟上市等客户给予叠加利率优惠。此外，积极响应人才强国战略，对符合要求的高科技人才企业给予利率优惠，对高科技人才、科创企业董监高个人贷款给予利率优惠。

践行绿色金融，全力助推双碳经济工作

绿色发展和“双碳”目标的实现，离不开绿色金融作为坚实后盾。

结合金融促进绿色发展要求，浙商银行着力做好绿色金融信贷政策优惠，助力企业落实环境保护、节能减排要求。首先，对新投放的绿色信贷业务和符合碳减排支持工具要求的业务，给予优惠利率。再者，进一步探索与环境绩效相关的排污权、碳排放权、用能权抵质押担保方式，丰富绿色产业项目融资方式；并持续推进与各地碳排放权交易中心在碳债券、碳质押、碳信贷等方面的合作。

落实普惠金融，持续推动企业纾困帮扶工作

推进共同富裕，需要进一步增强金融服务的普惠性。

为践行普惠金融社会责任担当，积极赋能共同富裕，浙商银行进一步强化对小微企业的支持。尤其对科技、绿色、普惠、养老、数字等五大领域的小微企业，减免信贷资金管理费、受托支付划拨费、提前还款或延迟用款违约金等费用。浙商银行还积极满足小微企业创新创业、转型升级等“首贷”融资需求；持续推广创新线上化、无抵押融资产品，优化小微企业金融服务流程。值得一提的是，该行将继续为经营存在暂时困难的小微企业提供纾困帮扶，积极通过合同调整、借新还旧等方式给予接续支持，助其渡过难关。

完善养老金融，切实做好软硬件设施升级

实现老有所养、老有所依，发展养老金融势在必行。

伴随着老龄化来临，浙商银行切实加强金融支持，为养老事业发展贡献力量，将电子社保卡、个人养老金、保险、基金、理财、储蓄存款等养老金融相关功能模块统一整合为养老金融专区，打造浙商银行数字化“养老账本”。同时，持续推进网点便民服务区、助老设备等软硬件设施升级，做好适老化、便民化改造，实现“最多跑一次，非必要不用跑”，彰显金融服务温度。

助力数字金融，全力提升服务质效

数字经济蓬勃发展，数字金融发展也要不断深化。

为了抓住数字化浪潮下银行转型发展的机遇，近些年，浙商银行致力于推动数字化改革，构建数智浙银新生态。此次惠企惠民十五条举措的推出，一方面，强化数字金融在用电、用气、用油等领域的运用，创新“电费证”等产品，并给予利率优惠；另一方面，深化数字化授信审批机制运用，充分挖掘供应链交易、税务、人行征信等内外部数据，推动大数据风控模型建设，创新供应链上下游客户授信审批机制，提升服务效能。

业内人士分析认为，我国发展和壮大科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，是推动高质量发展的必然要求。浙商银行惠企惠民十五条举措的出台，直击当前金融领域薄弱点和助力经济结构优化过程中的发力点，以金融力量服务更为广大的市场主体和经济末梢，充分彰显了浙商银行当好服务实体经济主力军的信心和决心。

接下来，浙商银行将紧紧围绕中央金融工作会议精神、积极践行“善本金融”理念，牢记“国之大者”的站位和“金融为民”的宗旨意识，扎实推进惠企惠民各项举措，全面助力中国经济高质量发展，努力打造金融服务中国式现代化新范式。

(责编：曹淼、杨迪)

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