新华社香港11月28日电（记者陆芸、王承昊）中国载人航天工程办公室副主任林西强28日在香港表示，希望能够尽快看到港澳地区的航天员进驻祖国的空间站、港澳科教界设计的载荷在祖国的空间站开展实验。

11月28日中午，载人航天工程代表团抵达香港，开启对港澳为期6天的访问。下午，林西强在见面会上表示，在此前的飞行任务中，港澳曾多次参与祖国载人航天事业建设；面向当前任务，港澳各界也积极参与了第四批预备航天员载荷专家选拔、空间站科学与应用项目征集、天舟货运飞船搭载实验载荷遴选、载人月球车研制等活动。“我们明显感到港澳特区的参与范围越来越广、程度越来越深。”他说。

中国第四批预备航天员选拔工作于去年启动，并首次在港澳地区选拔载荷专家。林西强说，有来自香港、澳门特区的候选对象进入到载荷专家选拔的最后环节，选拔工作计划年底前全部完成。

林西强还表示，中国空间站将对全球开放，欢迎所有致力于和平利用外空的国家及地区与中国开展合作，一起参与中国空间站飞行任务。目前，有关工作正处于筹备阶段，我国正在和世界上多个国家和地区航天机构进行沟通洽谈，还没有最终确定外国航天员入驻的顺序。

见面会上，神舟十六号乘组返回地面前手持高清相机通过飞船绕飞拍摄的空间站组合体全景照片首次发布。这是中国首次在轨获取以地球为背景的空间站组合体全貌图像，也是中国空间站的第一组全构型工作照。

会后，代表团参加了特区政府举行的欢迎晚宴，与香港各界人士见面。香港特区行政长官李家超在晚宴上致辞表示，中国载人航天工程30多年来，作出一项又一项突破，向全世界展示如何以“中国速度”朝着航天梦进发。“你们所创下的成就，让作为中华儿女的我们，感到分外骄傲和自豪。”

李家超说，相信代表团的访港行程将带起香港的航天热潮，增强市民对国家的认同，弘扬以爱国爱港为核心、同“一国两制”方针相适应的主流价值观。

应香港特区、澳门特区政府邀请，载人航天工程代表团11月28日至12月3日赴香港、澳门访问。代表团由林西强带队，包括执行中国空间站建造任务的神舟十二号乘组航天员刘伯明、神舟十三号乘组航天员王亚平、神舟十四号乘组指令长陈冬、神舟十五号乘组航天员张陆，以及载人航天工程系统相关领域专家等共17人。这是自2012年神舟九号载人交会对接任务代表团访问港澳后，载人航天工程时隔11年又一次组织的访港澳活动，也是工程进入空间站时代首次赴港澳交流互动。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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