链博会为国际工商界加强交流合作搭建全新开放平台
链接世界 共创未来
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观众在星巴克展位品鉴云南产咖啡豆。
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健康生活链展区的华熙生物展位。
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数据来源：中国国际贸易促进委员会
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智能汽车链展区的吉利控股集团展位。
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健康生活链展区的华润展位。
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链博会内景。
初冬时节，位于北京顺义的中国国际展览中心迎来八方宾客。11月28日，由中国贸促会主办的首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在此拉开帷幕。
作为全球第一个以供应链为主题的国家级展会，首届链博会以“链接世界 共创未来”为主题，是为国际工商界加强产业链供应链交流合作搭建的全新开放平台，是全球共享的国际公共产品。举办链博会，展现了中国坚定不移推进高水平对外开放，推动构建富有韧性的全球产业链供应链体系的决心和作为，唱响全球开放合作、共同发展的和美乐章。
构建新发展格局的新平台——
展示科技创新和产业融合成果，促进产业智能化、绿色化、融合化发展
首届链博会展览总面积10万平方米，515家中外企业和机构参展，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大链条和供应链服务展区，集中展示各链条上中下游关键环节的新技术新产品新服务。
循着浓郁醇厚的咖啡香气，记者来到位于健康生活链展区的星巴克展位。从“寻访”云南咖啡豆原产地，到“探秘”昆山咖啡创新产业园，从“打卡”星巴克臻选上海烘焙工坊，到“探访”绿色门店，观众透过一杯杯咖啡，感受星巴克通过在中国搭建成熟产业链网络带来的优质服务。“从生豆种植到咖啡烘焙，再到终端配送，我们已经在中国实现了垂直产业链的规模化整合，中国已成为星巴克全球最大、增长最快的海外市场。”星巴克相关负责人介绍。
在绿色农业链展区，中信集团运用交互的电子沙盘动画形象生动展现了育种目标、种质挖掘、亲本创制、杂交配组、品种测试等生物育种研发五大过程。近年来，中信集团聚焦农作物育种领域不断加大资本和科技投入，构建了以隆平高科、隆平发展（巴西）、华智生物等自主可控创新平台为主体的全球一体化育种创新体系。例如，隆平高科在全球拥有育种站50余个，实现了绿色优质高产水稻、高产抗病广适玉米等突破性品种选育，每年在全球的良种推广面积近1.8亿亩。
在数字科技链展区，科大讯飞展出了星火认知大模型在教育、工业、医疗等领域的产业落地应用和解决方案。展台工作人员介绍，在工业领域打造的羚羊工业大模型，目前已在工业质检、工业安全等具体领域实现了快速落地应用，例如通过打造工业听诊器、声学成像仪、工业巡检机器人等一系列产品，让工业生产过程具备“听视嗅触味思”等智能感知能力，并逐步支持智能决策，解决设备管理、安全检测、节能降碳等工业生产环节问题。
清洁能源链展区，南方电网以“源网荷储”为逻辑，展示了南方区域电力数字化、绿色化转型发展之路。南方电网通过大力实施清洁能源调度，推动源网荷储协同发力，全力保障可再生能源消纳，积极构建清洁低碳、安全高效的能源体系。目前，南方电网已建成“八交十一直”西电东送大通道，输电线路总长度超2万千米，最大送电能力达5800万千瓦。
中国贸促会党组书记、会长任鸿斌表示，从服务国内大循环看，首届链博会展现出我国科技创新和产业融合发展水平，有利于吸引全球创新要素进入我国，推动产业智能化、绿色化、融合化发展，加快建设现代化产业体系；从推动国际大循环看，首届链博会汇聚相关链条新产品新技术新服务，将促进全球范围产业分工、资源配置、创新合作和成果共享。
高水平对外开放的新窗口——
加强上中下游衔接、产学研用协同、中外企业互动，助力产业链供应链合作
链博会集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，着力打造上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台，是我国持续推进高水平对外开放的生动写照。
“链博会为全球企业提供世界级专业平台，以充分展示企业自身实力和最佳实践，并为加强供应链国际合作提供机遇。”力拓集团首席商务官白睿明介绍，本届链博会上，力拓在智能汽车链展区设立展台，展示公司生产的用于汽车车身及零部件制造的铁矿石、铜、铝等材料。“中国在多个领域引领着全球绿色技术的发展，我们看到了进一步合作的巨大潜力，期望与更多行业伙伴共同探索行业低碳转型发展未来。”白睿明说。
在展览展示中交流互鉴，在对接洽谈中促成合作。11月28日开幕当天，通用技术集团与通用电气医疗举行合作签约仪式，将围绕医疗影像数字化开展深度合作，这是双方在多领域长期友好合作的基础上，深化医疗信息化创新应用合作的重要一步。“实现医药医疗器械供应、医疗服务、养老服务等多个环节数据贯通、业务融通，离不开信息化数字化。”通用技术集团总经理陆益民表示，希望双方的合作能够为行业增加更多优质医疗健康资源供给，为增进民生福祉作出更大贡献。
在链博会五大链条和供应链服务展区，我们看到了不少中外合作优秀示范案例。中海油集团与埃克森美孚等3家合作伙伴及7家上中下游代表性跨国企业共同参展，高通公司与中国移动、小米、爱奇艺等国内互联网企业携手展示产业跨界融合案例，博世携文远知行、禾赛科技等中方合作伙伴共同展示其供应链核心环节……
链博会上，中国贸促会发布的《全球供应链促进报告》显示，中国坚持对外开放的基本国策，为全球供应链开放合作提供了四大机遇，即规模超大成长性好的市场机遇、产业门类最为齐全的合作机遇、高水平对外开放的政策机遇和各类要素加速聚集的创新机遇。
全球共享的国际公共产品——
帮助各国企业更好融入全球价值链，推动建设开放型世界经济
当今世界百年变局加速演进，全球产业链供应链加速重构。越是风高浪急，越是需要以开放合作破解发展难题，共同做大合作蛋糕，让发展成果更好惠及各国人民。
首届链博会顺应了国际工商界维护产业链供应链畅通高效的愿望，致力于推动开放合作、互利共赢，国际参展商达26%，涉及50多个国家和地区。一大批世界500强企业、中国500强企业、中国民营500强企业及“专精特新”“隐形冠军”企业参展，共同讲好产业链供应链国际合作故事。
今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。“‘一带一路’共建国家参展商数量占境外参展商总数约一半。”中国国际展览中心集团有限公司董事长林舜杰说。
在11月28日上午举办的开幕式暨全球供应链创新发展论坛上，中国贸促会同与会工商界代表共同发布了《全球产业链供应链互联互通北京倡议》，提出坚定维护全球产业链供应链稳定畅通，坚持创新驱动发展，拓展绿色经济合作，推动数字经济发展，全球工商界要聚焦共同利益，加强对话合作等倡议。
“越是深度地参与国际分工，融入全球，越是能优化资源配置。保障全球供应链稳定才能有效支撑全球经济发展的韧性和可持续性。融入全球供应链可以共享创新技术成果，有效利用全球资源。”先正达集团相关负责人刘红生说，要利用好全球资源网络和中国市场优势，先正达发挥中国杂交水稻的优势，培育满足亚太市场需求的水稻品种，同时开拓国际生产供应链，在巴基斯坦、菲律宾等地推进本地化育种。“我们期待和合作伙伴共同加速农业产业链的创新与协同，让合作共赢惠及更多地方。”刘红生说。
《 人民日报 》（ 2023年11月29日 06 版）
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