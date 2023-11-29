本报记者 韩春瑶 姜晓丹

数据来源：广州市协作办公室

“十四五”规划纲要提出，深化拓展消费帮扶。大力实施消费帮扶，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，对带动脱贫人口和农村低收入人口增收致富、促进特色产业提质增效、激发发展内生动力、推动形成强大国内市场具有重要意义。

近年来，广东广州持续深化东西部协作工作，在消费帮扶领域不断发力，拓展帮扶领域，健全帮扶机制，优化帮扶方式。通过优势互补、双向赋能，广州已助力多种贵州特色农产品成功进入大湾区市场，其中来自贵州的鸡蛋目前已占到广州市场份额的1/5，在广东市场年销量超10亿元。

从帮扶到共富，消费帮扶如何细水长流？近日，记者在广东、贵州等地走访，透过一枚小小的鸡蛋，探究广州深化东西部协作、探索消费帮扶长效机制的举措。

——编 者

大力实施消费帮扶，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措。新一轮东西部协作工作开展以来，广东广州持续探索消费帮扶长效机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，助力多种贵州特色农产品成功进入大湾区市场。其中，贵州鸡蛋目前已占广州市场份额的1/5，在广东市场年销量超10亿元。

一枚鸡蛋跨越山海、走入湾区，见证了粤黔两地携手共富之路。如今，以产业为引领，两地消费协作机制持续深化，越来越多的优质农产品走进了湾区大市场。

热 销

广州市场5枚鸡蛋中就有1枚来自贵州

11月，黔贵大地层林渐染。在贵州毕节赫章县海雀生态养殖有限公司平山蛋鸡养殖场的鸡蛋包装车间，智能化生产线正全力运作。成千上万枚鸡蛋搭乘着传送带，从旁边的智能化鸡舍一路来到包装车间，经过分拣、打包、装箱等工序，被整齐地码放在车间一角。

车间门口，一辆大型货车早已就位。搬运工熟练地操作叉车将一箱箱鸡蛋有序装车。十几个小时后，这批鸡蛋将抵达1000多公里之外的广州，不到一天，便能端上当地消费者的餐桌。

坐标转向东南方的广州。上午9时许，在广州天河区的一家钱大妈生鲜超市里，打着“贵州五谷蛋”招牌的鸡蛋很是显眼。一名顾客在货架上拿起一盒鸡蛋，径直走向收银台结账。“通常不到中午，新鲜的贵州鸡蛋便能销售一空。”门店负责人许艺介绍。

“贵州五谷蛋很受本地消费者的欢迎，我们从2018年就开始售卖，平均每天采购贵州鸡蛋约3000箱，数量超100万枚。”广州市钱大妈农产品有限公司综合采购相关负责人钟华介绍，2022年，钱大妈贵州五谷蛋销售额突破2亿元；今年截至10月，贵州五谷蛋销售额已超1.8亿元。

贵州鸡蛋热销，不止在这一家生鲜超市。

在白云区槎头蛋品综合批发市场，一辆接一辆货车将鸡蛋从贵州运来。店面里，工作人员忙着分拣、喷码，紧张有序地将鸡蛋转向下一个站点。

在花都区壹号云仓物流仓储有限公司的仓库里，消费者从线上平台下单的贵州鸡蛋，正在这里进行分选装箱，准备启程。

…………

在广州市场，无论是生鲜超市、批发市场，还是大型商超、电商平台，很容易就能发现贵州鸡蛋的身影。据统计，目前广州市场5枚鸡蛋中就有1枚来自贵州。2022年，贵州鸡蛋在广东市场销售额超过10亿元。

今天，贵州鸡蛋在广州销售火热。可把时针拨回到2017年以前，贵州鸡蛋在广州还是少有人知，这是为何？

探 路

规模小、成本高，质好价贵的矛盾突出

山脉连绵，云缠雾绕。贵州地处云贵高原东坡，是纬度较低、海拔较高的高原山区地形。这里全年气候稳定、温度适宜，整体空气质量较好，独特的喀斯特地貌蕴藏着丰富的优质矿泉水。“好山好水好空气”成为蛋鸡养殖的天然优势，进而能够孕育出高品质的鸡蛋。

回看贵州鸡蛋产业的发展史，2004年以前，由于缺乏龙头企业支撑带动，贵州市场95%以上的鸡蛋需要从外省份调入供应。面对省内的鸡蛋消费需求，贵州逐渐重视本地蛋鸡养殖，引入资本发展产业，毕节、黔南等地的鸡蛋产能不断提升。

随着鸡蛋产量逐渐满足省内需求，拓展更大市场是必然趋势。“贵州的鸡蛋产业起步晚，规模相对较小，物流成本高，开拓新市场并非易事。”广东省粤黔协作工作队毕节工作组组长、毕节市政府副秘书长谢钦伟说。

“前些年，企业缺少自己的销售渠道，鸡蛋卖到外地需要辗转多个经销商，价格比其他鸡蛋高出不少，购买的人自然不多。销路打不开，生产规模上不去，企业一度濒临倒闭。”在毕节市七星关区撒拉溪镇，看着前两年新落成的厂房，毕节盛园蛋业有限公司负责人张永建忆起当年的辛酸。

“不会养、不敢养，是不少农户的主要顾虑。”广东省粤黔协作工作队长顺小组组长、黔南布依族苗族自治州长顺县副县长陆永佳介绍，2016年之前，长顺当地的蛋鸡仍以农户散养为主，可由于缺乏资金和专业的养殖技术，鸡蛋整体产量较低。

为开拓新市场，企业也做了一些自主探索。海雀生态养殖有限公司负责人周杰曾多次前往贵阳、广州等地，与当地批发市场和商超洽谈合作。“到了广州，一路问一路找，可人生地不熟，好几天才找到一家愿意采购我们鸡蛋的经销商，虽然采购量有限，但也算打开了一条销路。”周杰回忆。

规模小、销售难，盛园、海雀等蛋企遭遇的“成长的烦恼”，是贵州不少蛋企面临的共性问题。

转机出现在2016年底。2016年，广州与毕节结成对口帮扶关系。在东西部协作机制下，粤黔协作工作组牵线，毕节4家蛋企的负责人赴广州与商家座谈并达成了订单合作。

“我们与广州多家大型商场、超市直接对接，签订了稳定的生产订单，几乎不需要经销商转手，大大降低了鸡蛋的终端价格。”张永建说，“公司经营逐渐有了转机，现在还建成了智能化养殖系统，生产效率大幅提升。”

贵州鸡蛋进入广州市场，看似有一个良好的开端，可实际上，破局之路并不轻松。

破 局

以销促产，通过订单引导产业发展

以企业牵手为起点，贵州鸡蛋如何乘势跨越山海？

“贵州鸡蛋有两大特点：一个‘好’，一个‘贵’，合起来就是‘好贵’。”广州市协作办公室综合调研处处长张世学解释，贵州鸡蛋走进广州市场，关键在于破解一个“贵”，凸显一个“好”，把好产品变成好商品。

激发产业发展活力，需要转变发展思路。“破解‘好贵’的关键在于规模化，同时在流通中塑造品牌。”张世学说，鸡蛋产业需要遵循市场规律，搞好标准化生产、规模化养殖、专业化配送、品牌化培植等保障体系建设，提升产品的竞争力。

作为生活必需品，鸡蛋在广州有巨大的消费市场，贵州鸡蛋凭借其良好的品质也吸引了不少商家关注。于是，一个“以销促产，以产促增收”的帮扶思路破壳而出。

以销促产，先要想法子把鸡蛋卖出去。工会采购不仅是贵州鸡蛋销售的重要渠道，也是打响贵州鸡蛋口碑的关键一环。结合消费帮扶相关政策，广州市总工会组织了一系列活动，带动广州300多万名工会会员购买贵州鸡蛋等帮扶产品。

工会采购是第一步，但想要把鸡蛋卖得好，还得让更多消费者了解贵州鸡蛋，扭转贵州鸡蛋“虽好却贵”的刻板形象，形成稳定的市场订单，推动蛋企规模化生产。

作为最早对接毕节蛋企的广州商家之一，广东胜佳超市有限公司破解贵州鸡蛋“贵”的做法有一定的代表性。

“我们与贵州蛋企在饲料搭配、科学管理、标准化生产、质量检测等方面加强合作，保证鸡蛋品质稳定，并通过产销直供的方式降低中间环节的成本。”胜佳超市总经理麦家应介绍，在销售环节的包装上，还采用了原箱纸托加封膜的包装方式，既可以降低分装环节的破损率，又能避免过度包装造成浪费，进一步降低了销售价格。

为进一步提升贵州鸡蛋在广州市场的知名度，广州线上电商、连锁门店、大型商超、消费帮扶专馆专柜专区、银行、媒体等优势资源同步开展推广，推出门店促销、地铁广告、直播带货等形式多样的活动。合力之下，贵州鸡蛋终于冲出重重大山，在广州创出日销200万枚的成绩。

现在，通过消费帮扶联盟大分销体系，贵州鸡蛋在广东地区实现热销。“在消费帮扶中，广州发挥市场机制作用，探索出了一条大分销、大流通、大保障、大合作的有效路径。”广州市协作办党组成员、副主任陈震说。

壮 大

扩大规模，带动产业链条延伸

走进一座智能化鸡舍，淡红色的灯光笼罩着一排排数米高的鸡笼，7万余只蛋鸡啄食正欢。打开中控开关，设备开启运转，一枚枚新鲜鸡蛋顺着传送带被导入自动捡蛋设备，随后缓缓降落在中转平台，等待下一步流程。

这里是位于长顺县的贵州百顺农牧有限公司养殖基地。2021年，广东省粤黔协作工作队长顺小组和当地政府协力引进该蛋企，仅一年时间存栏蛋鸡就发展到40万羽，每天产出25吨鲜鸡蛋，年产值达1亿元。

“我们通过以租代购的形式运营养殖场，并用政府提供的协作资金对部分厂房设备进行了升级改造。”养殖基地负责人李杨介绍，企业还入选了粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地，发展的动力更强、信心更足。

百顺取得的新进展，是贵州蛋企不断壮大的一个缩影。如今，在黔南、毕节、安顺等地，广州与当地协作共建的产业园区欣欣向荣。据统计，广州市与三地确立协作关系以来，共投入东西部协作财政资金7160万元用于支持蛋鸡养殖项目28个，扶持企业16家。

在广州以及大湾区消费市场的牵引下，贵州鸡蛋产业打开了更多运营思路。

赫章县采取“国有企业+技术团队+脱贫群众”的运营模式，通过国有平台公司购买技术管理服务的方式，委托企业在养殖、管理、销售及成本控制等方面全程提供服务，进一步提升鸡蛋的营养和口感，推入市场后快速得到认可。

长顺县发挥当地绿壳蛋鸡品种资源优势，打造长顺绿壳鸡蛋国家地理标志产品特色品牌。该县建成了规范化的种鸡养殖、孵化、育苗的扩繁生产线，年产绿壳鸡蛋5000万枚，综合效益达1.5亿元。

…………

鸡蛋产业的发展壮大，不仅带动了稻谷、玉米、杂粮、蔬菜等周边农业的结构性发展，还推动了包装服务、蔬菜种植、家禽屠宰、鸡蛋深加工、物流仓储等产业链有效延伸，形成了“产品带动产业、产业带动帮扶”的助农模式。据粗略统计，目前贵州鸡蛋产业带动当地超10万农户就近就业和增收致富。

共 赢

互惠互利，迈向更广阔发展空间

如果说消费帮扶机制是帮助贵州蛋企打开广州市场的一把钥匙，那么两地双向奔赴、携手前行则是推开更大市场大门的一双手。

今年6月，广州市掌鲜电子商务公司立足大湾区市场优势，成功将一批贵州鸡蛋销往澳门，打开了贵州鸡蛋直供澳门的大门。企业负责人张竣维介绍，项目稳定运行后，预计每年销售贵州鸡蛋5000万元。

就在一年前的7月21日，毕节一家企业也成功将2批850箱鸡蛋销往香港，实现了毕节产贵州鸡蛋进入香港市场的突破。

除了港澳等大湾区市场，多家受访的蛋企负责人介绍，贵州鸡蛋还销售到了长三角地区，不仅丰富了多地的“菜篮子”，也鼓起了蛋农的“钱袋子”。

近两年，广东消费帮扶又有了新探索。为打通消费帮扶的“最后一公里”，2022年4月28日，广东成立消费帮扶联盟。据介绍，消费帮扶联盟以促销为目的，服务生产加工、物流配送、品牌培育、市场营销等多个环节，为消费帮扶工作提供新平台、新渠道、新模式。

基于广东消费帮扶联盟框架，广州打造“一站、十批、百馆、千店”联盟体系，构建起1个消费帮扶一站式平台、10多个批发市场、182个消费帮扶专馆、1200多个连锁商超参与的帮扶联盟，帮山区特色产品打通研产供销各个环节。

在广州医药港内的消费帮扶一站式平台，广东、广西、贵州、新疆等众多消费帮扶专馆里，形形色色的特色农产品琳琅满目。此外，多个消费帮扶线上平台也已上线，在售商品种类过千。

每到周末，消费帮扶沙龙都会在消费帮扶一站式平台如期举行。“你有什么好产品，我有哪些渠道能卖，产销双方讨论得热火朝天。”张世学介绍，目前活动已举办62期，助力各省份特色优势产品融入粤港澳大湾区市场。

在消费帮扶联盟的助力下，大米、茶叶、果蔬等越来越多的优质农产品正从帮扶地区进入广州市场。广州市协作办提供的数据显示，今年以来，广州市累计销售帮扶产品超190亿元，其中黔南、毕节、安顺帮扶产品85.18亿元。

“广州通过政府、市场、社会三方合力，建设高标准生产体系、全过程供给体系、全方位营销体系、高质量市场体系，打造消费帮扶产供销闭环系统，以此构建可复制、可持续的长效消费帮扶机制，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。”广东省乡村振兴智库联合会会长、广州大学乡村振兴研究院院长谢治菊说。

东西协作，山海共赢。一件件优质产品，通过四通八达的交通网络走出深山，不仅让大山深处与外界的广阔市场相连，更与乡村振兴的美好未来相连。

《 人民日报 》（ 2023年11月29日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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