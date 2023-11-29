原标题：推动绿色农业供应链韧性不断提升

11月底的北京，寒风凛冽，北京顺义中国国际展览中心内人流如织，热闹非凡。11月28日，首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京正式开幕。

“这是全球首个以供应链为主题的国家级展会。”中国贸促会会长任鸿斌在首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上表示，首届链博会以“链”为媒，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等五大产业链条和供应链服务展区，集贸易促进、投资合作、创新集聚、学习交流功能于一体，突出展示上中下游衔接、大中小企业融通、产学研用协同、中外企业互动的合作场景，旨在打造推进高水平对外开放的新平台，推动建设开放型世界经济的新实践。

走进绿色农业链馆，由中华全国供销合作总社、国际合作社联盟主办的国际合作社联盟国际合作社供应链展人气火爆。在产品体验区，保加利亚的玫瑰精油、马来西亚的热带水果等各具特色的产品琳琅满目，很多观众在现场品尝来自肯尼亚的咖啡等饮品。

此次国际合作社联盟国际合作社供应链展的主题为“供应链上的合作社”，重点展示了农业供应链生产、流通、消费各个环节上中外合作社的特色产品和服务。农业生产环节合作区域，巴西、阿根廷等国合作社的粮食、肉类、白糖等大宗农产品，以色列、日本等国合作社的滴灌、水肥管理、农产品保鲜等先进农业技术纷纷亮相；流通与农业金融服务环节合作区域，日本、韩国等国展示了全产业链综合经营的业态；农业供应链末端合作区域，保加利亚、意大利、西班牙等国消费合作社的特色产品受到观众青睐……

绿色是农业发展的底色。在伊利集团展区，“智慧牧场”展示模型吸引了记者的目光。小小牧场，展现了伊利推动绿色发展的生动实践。展区工作人员告诉记者，在上游，伊利推进牧场光伏项目建设，“棚顶光伏、棚内养牛”，建成后将解决牧场40%的用电量；在中游，已连续13年开展企业内的全面碳盘查，建成了行业数据齐全的碳盘查数据库；在下游，研发推出了5款零碳产品，还打通了便捷回收的服务链条，顺应低碳消费潮流。

“伊利多年来践行绿色发展理念，不断汇聚全球力量拓圈强链，携手全球合作伙伴共建可持续的‘全球健康生态圈’，旨在构建富有韧性的全球产业链供应链，为农业绿色发展提供有力支撑。”伊利集团执行总裁刘春喜说。

农业农村部农业贸易促进中心副主任宋聚国指出，多年来，我国持续扩大农业绿色贸易往来，保障农产品供应链韧性。2001至2022年，中国农产品贸易额从279亿美元增至3343亿美元，年均增长12.6%；农产品出口额年均增长9.1%，进口额年均增长15.4%。与此同时，当前全球粮食供应链稳定和农业绿色发展依然面临严峻挑战。

科技创新是推动农业绿色发展的动力，是保障粮食可持续供给的重要支撑。宋聚国表示，要深化绿色农业领域的国际科技交流合作，与各方在数字农业、农机装备、生物育种和质量安全等领域开展务实合作，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动农业生产、加工、销售等全链条各环节上的绿色转型，共同建立起更高效、更包容、更有韧性和更可持续的粮食系统。

（本报北京11月28日电 本报记者 董 蓓）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经