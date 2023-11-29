11月29日，随着小区主路改造的顺利完成，位于北京通州区的云景里小区改造基本完工。

云景里区小实景。（受访者供图）

据悉，作为北京市在存量规划时期推行的一项量大面广的城市更新重要实践，老旧小区改造正在北京各个区域火热进行中。云景里老旧小区改造项目由通州区重大办牵头、中建二局负责改造施工，小区已有近30年房龄，共有16栋多层住宅楼，包含27类户型，涉及居民672户、居住人口2300余人。改造内容涵盖外墙节能保温施工、外窗更换、室内上下水改造、屋面平改坡以及小市政施工等。

通州区重大办主任赵明表示，与常规新建项目不同，改造项目直接面临小区居民的检验，居民诉求至关重要。比如在外窗改造时，重大办和中建二局与居民进行了大量沟通工作，最终外窗护栏同意拆除率100%，因此项目成为了北京市第一个外窗护栏100%拆除的旧改工程。同时，该项目还是通州区首个列入住建部完整社区建设试点名单的项目。

承建单位中建二局项目负责人唐华介绍，目前，项目楼本体节能改造、上下水改造、屋面平改坡改造、外窗等涉及楼体的改造内容全面完成，目前正全力进行小市政道路改造收尾工作。期间，项目严格把控施工质量安全，力求把对居民日常生活的影响降至最低的同时，让群众感受到实实在在的改造效果。项目建立了“监理单位+居民”联合监督机制，由社区居委会组建居民监督小组，对改造进度、质量进行全过程监督。在进行室内上下水改造时，先将居民家中的物品、家具等进行防护，地面铺设地毯，防止施工期间对家具等造成污染、破损，改造期间在居民楼下设置高标准临时卫生间和洗漱间，为居民创造便利条件，并且通过优化施工工序，将原有15天才能改造完工上下水缩短至7到10天完工，提前让居民享受改造成果。

如今，走进小区大门，首先看到的就是项目打造的实体样板展示区和材料样品展示区。在这里，居民可直观窥见管道、阀门、地漏等不常见的材料类型及质量以及一步步清晰可见的外墙改造工艺流程及所运用的材质。此外，项目还建立了居民协调服务中心，设立专职楼栋管家，确保居民的诉求24小时内得到反馈并跟进解决。

“楼栋管家服务模式得到了居民的高度认可，目前我们收到各类诉求596条，解决率达100%。”唐华说。据介绍，该模式已由北京市住建委向全市老旧小区改造项目分享推广，为更高效推进老旧小区改造提供了样本和答案。

(责编：董童、高雷)

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