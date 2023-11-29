图为活动现场。人民网记者 孙博洋摄

人民网北京11月29日电 （记者孙博洋）11月28日，国务院食安办联合中央精神文明建设办公室、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、司法部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、海关总署、市场监管总局、金融监管总局、广电总局、国家粮食和储备局、国家林草局、中国民航局、共青团中央、中国科协、中国贸促会、供销合作总社、中国国家铁路集团有限公司等28部门，在京正式启动2023年全国食品安全宣传周活动。

在宣传周主场活动上，国务院食安办发布了第三批食品安全示范城市名单，农业农村部发布了第一批国家现代农业全产业链标准化示范基地创建单位名单，公安部发布了打击食品安全犯罪案例，国家卫生健康委介绍了食品安全标准、风险监测与评估工作成效；安徽省亳州市介绍落实食品安全“两个责任”工作经验，北京育英学校介绍校园食品安全及制止餐饮浪费工作成效，国务院食安委专家委专家针对食品安全谣言开展科普解读，相关食品协（学）会发起“落实企业食品安全主体责任，共助食品产业高质量发展”的行业倡议。

会议认为，要加强从“农田到餐桌”全过程食品安全工作，严防严管严控食品安全风险，要用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，确保广大人民群众“舌尖上的安全”，为做好食品安全工作提供了根本遵循。

会议指出，近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，在国务院食安委统筹指导下，各地区各有关部门和社会各界履职尽责、齐抓共管，食品安全战略实施更加深入，法规标准体系更加完善，监管执法质效更加显著，各方责任落实更加精准，我国食品安全形势持续稳中向好，人民群众满意度、安全感不断提升。

会议强调，要大力倡导“尚俭”的社会风尚，把维护食品安全和反对食品浪费有机结合起来，进一步健全长效机制，强化日常监管执法，加大宣传引导力度。要牢固树立“崇信”的食安理念，广大食品生产经营企业要树牢食品安全主体意识，严格诚信自律，严守道德底线，自觉遵守国家法律法规，切实保证食品质量安全，加强全员食品安全教育，积极培育诚实守信的企业文化。要健全完善“尽责”的工作体系，建立食品安全责任分担和风险共担机制，明确企业、属地、行业、部门等各方责任，形成权责明晰的责任链条，把责任细化分解到具体人，通过末端发力，实现终端见效，强化评议考核，推动责任机制顺畅运行、责任各方履职尽责。要同心共护食品安全大局，各级政府、广大企业、社会组织、新闻媒体、专家学者和消费者积极行动起来，加强监管执法，规范生产经营，强化社会监督，普及科学知识，提升全民素养，引导科学理性消费，深化巩固“全民共建、社会共治、人人共享”的食品安全工作格局。

据悉，宣传周期间，有关部委将举办近40场“部委主题日”活动，内容涵盖法律法规宣讲、道德诚信教育、科学知识普及、技术技能培训等。同时，有关新闻单位和协会将举办中国食品安全论坛、中国食育大会、食品安全媒体训练营、大学生食品安全营养中国行活动、中国食品消费者大会、提质增效创新引领餐饮高质量发展推进会等。各地区也将结合实际组织开展形式多样、丰富多彩的宣传活动。

(责编：罗知之、吕骞)

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